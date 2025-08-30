HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Indonesia nhập tịch thêm 3 cầu thủ nữ, hướng tới top 50 thế giới

Quốc An

(NLĐO) - Bóng đá Indonesia vừa nhập tịch thêm 1 cầu thủ nam và 3 cầu thủ nữ gốc Hà Lan để hướng tới mục tiêu dự World Cup nữ 2035.

Trong ngày 29-8, bóng đá Indonesia có thêm bốn cầu thủ gốc Hà Lan chính thức tuyên thệ trở thành công dân Indonesia tại Đại sứ quán Indonesia ở Den Haag, Hà Lan.

Theo CNN Indonesia, 4 cái tên góp mặt trong đợt nhập tịch lần này gồm Mauro Nils Zijlstra (20 tuổi) và ba cầu thủ nữ Isabel Corian Kopp (23 tuổi), Pauline Jeannette van de Pol (22 tuổi) và Isabelle Nottet (22 tuổi).

Việc nhập tịch này cho thấy nỗ lực của Indonesia trong việc tận dụng nguồn lực kiều bào Indonesia, nhằm nâng tầm bóng đá nước nhà với tinh thần cống hiến, cùng chất lượng chuyên môn quốc tế.

Bởi ở giải đấu khu vực gần nhất - ASEAN Cup nữ 2025, Indonesia cùng bảng với Việt Nam và Thái Lan, Campuchia nhưng khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thua, xếp chót bảng với hiệu số phụ -14.

Indonesia nhập tịch thêm 3 cầu thủ nữ, hướng tới top 50 thế giới- Ảnh 1.

Ba chân sút nữ gốc Hà Lan vừa nhập tịch, là trụ cột trong chiến lược dài hạn hướng tới World Cup nữ

Trong số những gương mặt mới này, Mauro Zijlstra được kỳ vọng sẽ sớm góp mặt trong hàng thủ U23 Indonesia ở các giải đấu quan trọng cuối năm, mang lại sự chắc chắn và tăng cường sức cạnh tranh cho đại diện "xứ vạn đảo" tại đấu trường châu Á.

Ba nữ cầu thủ Isabel, Pauline và Isabelle cũng trở thành một phần trong chiến lược dài hạn của tuyển nữ Indonesia. Mục tiêu của họ là lọt vào top 50 thế giới, top 10 châu Á để thường xuyên dự AFC Women's Asian Cup và hướng tới World Cup nữ 2035.

Đợt nhập tịch này được xem là bước đi chiến lược, giúp cả bóng đá nam lẫn nữ Indonesia thêm sức bật trong hành trình vươn tầm khu vực và thế giới trong thời gian tới.

Ngoài ra, một cầu thủ khác là Miliano Jonathans sẽ tuyên thệ nhập tịch tại Jakarta, Indonesia vào tuần tới.

Nữ Indonesia vất vả giành điểm duy nhất trước Campuchia ở ASEAN Cup 2025

Nữ Indonesia vất vả giành điểm duy nhất trước Campuchia ở ASEAN Cup 2025

(NLĐO) - Tuyển nữ Campuchia là đội khai thông bế tắc khi vượt trội hơn đối thủ Indonesia. Đại diện xứ vạn đảo phải vất vả gỡ hòa để có điểm số duy nhất.

Thắng đậm Indonesia, nữ Việt Nam bám sát Thái Lan cho ngôi đầu bảng Đông Nam Á

(NLĐO) - Khép lại lượt 2 bảng A, tuyển nữ Việt Nam vẫn bám sát Thái Lan quyết liệt khi cùng toàn thắng với hiệu số khủng.

Thua Thái Lan, U16 nữ Việt Nam dừng bước ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Tuyển U16 nữ Việt Nam thi đấu đầy quả cảm vẫn không thể tạo bất ngờ trước U16 nữ Thái Lan và dừng bước ở bán kết U16 nữ Đông Nam Á 2025 khi thua 1-3.

