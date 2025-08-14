HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nữ tuyển thủ Indonesia gia nhập CLB nữ Hà Lan

Quốc An - Ảnh: FC Utrecht

(NLĐO) - Nữ tuyển thủ Claudia Scheunemann gia nhập CLB Utrecht, đội thứ 4 Giải VĐQG nữ Hà Lan mùa trước, và trở thành người tiên phong của bóng đá nữ Indonesia.

Tiền đạo đội tuyển nữ Indonesia, Claudia Scheunemann vừa gia nhập FC Utrecht - đứng thứ 4 mùa trước của giải đấu nữ hàng đầu Hà Lan. Việc xuất ngoại này cũng giúp Scheunemann trở thành nữ cầu thủ Indonesia đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan.

Tờ Bola nhận xét: "Bản hợp đồng này còn tiếp tục nối dài mối liên hệ bền chặt giữa bóng đá Indonesia và CLB Hà Lan này. Trong hơn 20 năm qua, FC Utrecht luôn là bệ phóng cho nhiều tuyển thủ nam của Indonesia".

Nữ tuyển thủ Indonesia gia nhập CLB nữ Hà Lan- Ảnh 1.

Claudia Scheunemann gia nhập CLB Utrecht - Hà Lan

Theo thống kê, người mở đầu trong lịch sử đội bóng này khoác áo Indonesia là Irfan Bachdim (37 tuổi), trưởng thành tại lò Utrecht (2003-2009) trước khi ghi 11 bàn sau 40 trận cho tuyển Indonesia. Tiếp sau đó lần lượt Stefano Lilipaly ra mắt tuyển năm 2013 với 32 lần khoác áo.

Các gương mặt gần nhất là Marc Klok, từng chơi đội trẻ Utrecht, ghi 4 bàn/19 trận cho tuyển Indonesia; Shayne Pattynama hay thủ môn Maarten Paes, Bagus Kahfi và Ole Romeny.

Ngoài ra, Ivar Jenner - cầu thủ trẻ của Utrecht từ 2016 và nhân tố trẻ quan trọng của tuyển Indonesia.

Sự xuất hiện của Claudia không chỉ mang tính lịch sử cho bóng đá nữ Indonesia mà còn củng cố hình ảnh FC Utrecht như một điểm đến thân thuộc và giàu cơ hội cho các tài năng xứ vạn đảo.

Tin liên quan

Nữ Indonesia vất vả giành điểm duy nhất trước Campuchia ở ASEAN Cup 2025

Nữ Indonesia vất vả giành điểm duy nhất trước Campuchia ở ASEAN Cup 2025

(NLĐO) - Tuyển nữ Campuchia là đội khai thông bế tắc khi vượt trội hơn đối thủ Indonesia. Đại diện xứ vạn đảo phải vất vả gỡ hòa để có điểm số duy nhất.

Thắng đậm Indonesia, nữ Việt Nam bám sát Thái Lan cho ngôi đầu bảng Đông Nam Á

(NLĐO) - Khép lại lượt 2 bảng A, tuyển nữ Việt Nam vẫn bám sát Thái Lan quyết liệt khi cùng toàn thắng với hiệu số khủng.

Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Indonesia tụt liền 10 bậc trên BXH FIFA

(NLĐO) - Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á với thứ hạng 37 thế giới, bỏ xa Thái Lan tới 16 bậc.

