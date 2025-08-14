Nữ tuyển thủ Indonesia gia nhập CLB nữ Hà Lan

Tiền đạo đội tuyển nữ Indonesia, Claudia Scheunemann vừa gia nhập FC Utrecht - đứng thứ 4 mùa trước của giải đấu nữ hàng đầu Hà Lan. Việc xuất ngoại này cũng giúp Scheunemann trở thành nữ cầu thủ Indonesia đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan.

Tờ Bola nhận xét: "Bản hợp đồng này còn tiếp tục nối dài mối liên hệ bền chặt giữa bóng đá Indonesia và CLB Hà Lan này. Trong hơn 20 năm qua, FC Utrecht luôn là bệ phóng cho nhiều tuyển thủ nam của Indonesia".

Claudia Scheunemann gia nhập CLB Utrecht - Hà Lan

Theo thống kê, người mở đầu trong lịch sử đội bóng này khoác áo Indonesia là Irfan Bachdim (37 tuổi), trưởng thành tại lò Utrecht (2003-2009) trước khi ghi 11 bàn sau 40 trận cho tuyển Indonesia. Tiếp sau đó lần lượt Stefano Lilipaly ra mắt tuyển năm 2013 với 32 lần khoác áo.

Các gương mặt gần nhất là Marc Klok, từng chơi đội trẻ Utrecht, ghi 4 bàn/19 trận cho tuyển Indonesia; Shayne Pattynama hay thủ môn Maarten Paes, Bagus Kahfi và Ole Romeny.

Ngoài ra, Ivar Jenner - cầu thủ trẻ của Utrecht từ 2016 và nhân tố trẻ quan trọng của tuyển Indonesia.

Sự xuất hiện của Claudia không chỉ mang tính lịch sử cho bóng đá nữ Indonesia mà còn củng cố hình ảnh FC Utrecht như một điểm đến thân thuộc và giàu cơ hội cho các tài năng xứ vạn đảo.