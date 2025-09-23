HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng do người Việt chế tác trong 33 giờ

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Chiếc iPhone 17 Pro Max mạ vàng này sẽ được phát hành giới hạn, chỉ 199 chiếc trên toàn cầu.

Ngay sau khi iPhone 17 Pro Max chính thức mở bán toàn cầu, nhà chế tác Thắng Eric, người sáng lập G'Ace International, đã công bố phiên bản Bespoke đầu tiên trên thế giới dành cho siêu phẩm công nghệ mới nhất của Apple mang tên "MONARCH".

iPhone 17 Pro Max mạ vàng

Chiếc iPhone 17 Pro Max mạ vàng này được chế tác hoàn toàn thủ công trong vòng 33 giờ.

iPhone 17 Pro Max MONARCH sẽ được phát hành giới hạn chỉ 199 chiếc trên toàn thế giới. Mỗi sản phẩm đều được đánh số thứ tự, kèm giấy chứng nhận độc quyền từ G'Ace International.

So với iPhone 16 Pro Max, mẫu máy từng được G'Ace chế tác mạ vàng vào năm 2024 với thời gian hoàn thiện 7 ngày, thì phiên bản iPhone 17 Pro Max năm nay đánh dấu một bước tiến về kỹ thuật, vật liệu và tốc độ thực hiện.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới do người Việt chế tác trong 33 giờ - Ảnh 1.

Nhà chế tác Thắng Eric với chiếc iPhone 17 Pro Max mạ vàng

Nhà chế tác Thắng Eric cho biết đội ngũ gồm 9 thành viên của G'Ace đã làm việc liên tục suốt 33 giờ không nghỉ, kể từ khoảnh khắc bóc tách chiếc iPhone 17 Pro Max màu xanh đậm nguyên bản cho đến khi hoàn thiện tác phẩm Bespoke đầu tiên.

Để tạo nên sản phẩm, quá trình chế tác bắt đầu với việc tháo rời cẩn thận toàn bộ chi tiết bên ngoài, bao gồm: khung sườn, viền camera, các nút bấm và mặt lưng.

Theo Thắng Eric, một trong những thách thức lớn nhất là xử lý khung sườn bằng hợp kim nhôm series 7, chất liệu mà Apple sử dụng cho các chi tiết ngoại quan trên iPhone 17 Pro Max. Để chế tác lại phần khung này, G'Ace đã phải sử dụng kỹ thuật đánh bóng vi điểm cực kỳ tinh vi nhằm loại bỏ lớp anodize mà không làm ảnh hưởng đến độ chính xác cơ học của linh kiện.

Sau khi xử lý bề mặt, phần khung được mạ phủ bằng vàng hồng 18K, tạo nên "lớp áo" sang trọng nhưng vẫn giữ được tính đồng nhất và độ bám màu tối ưu.

Nhà chế tác Thắng Eric quyết định thay hoàn toàn mặt lưng bằng thép không gỉ 304L, được cắt CNC chính xác theo kích thước nguyên bản, sau đó đánh bóng thủ công nhiều lần đến độ phản chiếu như gương, và cuối cùng mạ vàng để đảm bảo độ sang trọng cũng như độ bền tối đa cho phần dễ va chạm nhất của điện thoại.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới do người Việt chế tác trong 33 giờ - Ảnh 2.

Mặt lưng iPhone 17 Pro Max mạ vàng

G'Ace đã tái chế tác toàn bộ bộ 3 viền camera iPhone 17 Pro Max bằng Titanium Grade 5, loại vật liệu siêu nhẹ, siêu bền, vốn thường chỉ dùng trong công nghiệp hàng không và y tế.

Từng viền được đánh bóng vi điểm và mạ vàng, một số phiên bản cao cấp còn được nạm kim cương thiên nhiên ở vòng ngoài.

Các nút bấm vật lý trên iPhone thế hệ mới nhất - từ nút âm lượng, nút nguồn đến phím Action - đều được thay thế bằng các chi tiết làm từ Titanium Grade 5.

Logo táo khuyết ở mặt lưng cũng được G'Ace tái chế tác từ titanium, được sản xuất bằng công nghệ cơ khí chính xác CNC từ vật liệu nguyên khối và có tùy chọn đính kim cương hoặc vàng nguyên khối, theo đơn đặt hàng riêng.

G'Ace cam kết bảo hành 2 năm toàn diện cho phần chế tác, bao gồm cả lớp mạ vàng. Giá bán sản phẩm này từ 149 - 159 triệu đồng, tùy phiên bản.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới do người Việt chế tác trong 33 giờ - Ảnh 3.

Góc cạnh và camera của chiếc iPhone 17

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới do người Việt chế tác trong 33 giờ - Ảnh 4.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới do người Việt chế tác trong 33 giờ - Ảnh 5.

Mặt lưng iPhone 17 Pro Max mạ vàng

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới do người Việt chế tác trong 33 giờ - Ảnh 6.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới do người Việt chế tác trong 33 giờ - Ảnh 7.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới do người Việt chế tác trong 33 giờ - Ảnh 8.

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới do người Việt chế tác trong 33 giờ - Ảnh 9.

iPhone 17 Pro Max MONARCH sẽ được phát hành giới hạn chỉ 199 chiếc trên toàn thế giới

VIDEO: Cận cảnh "đập hộp" iPhone 17 Pro Max tại TP HCM

(NLĐO) - iPhone 17 Series chính thức mở bán và giao hàng vào 8 giờ sáng nay, 19-9. iPhone Air "cháy hàng", đa phần người dân chọn mua vì màu sắc và hiệu năng.

CEO Apple Tim Cook nói lý do tăng giá iPhone 17

(NLĐO) - Giám đốc điều hành Apple Tim Cook khẳng định giá iPhone 17 tăng không liên quan chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thu nhập 4.700 USD/năm, người Việt chơi lớn chi 1.500 USD mua iPhone 17

(NLĐO) - Hệ thống TopZone xác nhận đã bán ra hơn 100.000 iPhone 17 trong đợt mở bán đầu tiên, Di Động Việt ghi nhận gần 27.000 lượt đặt cọc...

