iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt, nhưng đây là lý do nên chờ iPhone 2027

Trong nhiều năm qua, chiến lược nâng cấp phần cứng của Apple thường mang tính “tiệm tiến”. Khoảng cách giữa hai thế hệ iPhone liên tiếp đôi khi không quá khác biệt trong trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Nếu đang phân vân giữa việc mua iPhone 17 Pro Max hay chờ iPhone 18 Pro Max, câu trả lời thực tế là thế hệ 18 Pro Max có thể chưa đủ đột phá để khiến bạn cảm thấy đáng giá.

iPhone 20 Pro Max kỷ niệm 20 năm sẽ lần đầu tiên sử dụng màn hình cong ở cả bốn cạnh. Ảnh: FPT.

Nhưng lịch sử của Apple cho thấy cứ vài năm, hãng lại tung ra một mẫu iPhone mang tính cách mạng. iPhone X năm 2017 là ví dụ rõ ràng nhất.

Thiết kế toàn màn hình cùng Face ID khi đó đã khiến những mẫu iPhone cũ ngay lập tức trở nên lỗi thời.

Và theo nhiều nguồn tin, Apple đang chuẩn bị lặp lại điều tương tự vào năm 2027 - dịp kỷ niệm 20 năm ra đời iPhone.

Mẫu iPhone đặc biệt này được cho là sẽ mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới cho smartphone của Apple với hàng loạt thay đổi lớn về thiết kế, màn hình, pin, camera và trí tuệ nhân tạo.

Thiết kế “tấm kính” của Jony Ive sắp thành hiện thực

Cựu giám đốc thiết kế Apple, Jony Ive, từng hình dung chiếc iPhone lý tưởng sẽ giống như một “tấm kính nguyên khối”. Sau nhiều năm, Apple có thể cuối cùng cũng tiến gần đến tầm nhìn đó.

Theo các tin đồn, iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ lần đầu tiên sử dụng màn hình cong ở cả bốn cạnh. Phần viền gần như biến mất hoàn toàn, tạo cảm giác mặt trước chỉ còn lại duy nhất màn hình hiển thị.

Ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass trên iOS được cho là cũng sẽ được tối ưu để hòa trộn giao diện phần mềm với phần cứng, mang lại cảm giác liền mạch và chân thực hơn.

Dù thiết bị không thực sự là một khối kính hoàn chỉnh, trải nghiệm thị giác mà người dùng nhìn thấy sẽ gần giống như vậy.

Tin đồn về việc Apple loại bỏ các nút bấm cơ học đã xuất hiện trong nhiều năm, nhưng đến 2027 điều đó có thể trở thành hiện thực.

Apple được cho là sẽ sử dụng nút cảm ứng lực tích hợp trực tiếp vào cạnh kính của máy. Khi người dùng nhấn, hệ thống rung phản hồi từ Taptic Engine sẽ tạo cảm giác giống như đang bấm nút thật, tương tự cách nút Home trên iPhone 7 từng hoạt động.

Thiết kế này không chỉ giúp iPhone mang dáng vẻ tương lai hơn mà còn loại bỏ các khe hở cơ học, nơi thường tích tụ bụi bẩn và làm giảm khả năng kháng nước theo thời gian.

Những thay đổi của iPhone 2027 có lẽ không chỉ dừng ở thiết kế cong và nút cảm ứng lực. Apple còn được cho là đang phát triển tấm nền OLED mỏng hơn nhưng sáng hơn, đồng thời tiết kiệm điện năng hơn.

Quan trọng hơn, phần khuyết trên màn hình có thể biến mất hoàn toàn. Apple được cho là muốn đưa cả Face ID lẫn camera selfie xuống dưới màn hình. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên iPhone sở hữu màn hình thật sự “không gián đoạn”.

Trong trường hợp công nghệ chưa hoàn thiện kịp, Apple có thể thu nhỏ Dynamic Island xuống mức tối thiểu thay vì loại bỏ hoàn toàn.

Dù theo hướng nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo ra một chiếc iPhone có trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây.

Pin lớn hơn và camera đẳng cấp mới

Pin luôn là mối quan tâm hàng đầu của người dùng smartphone. Hiện nay, dòng iPhone Pro Max đã sở hữu viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone, nhưng Apple được cho là muốn tiến xa hơn nữa.

iPhone 2027 có thể đạt dung lượng khoảng 6.000 mAh. Ảnh: Fpt.

Mẫu iPhone 2027 có thể đạt dung lượng khoảng 6.000 mAh, con số cực kỳ lớn đối với tiêu chuẩn của Apple. Song song đó, hãng cũng đang nghiên cứu công nghệ pin silicon-anode, giúp kéo dài thời lượng sử dụng mà không cần tăng kích thước pin quá nhiều.

Đáng chú ý hơn, Apple cuối cùng có thể mang sạc ngược không dây lên iPhone. Điều này cho phép người dùng đặt phụ kiện như AirPods Pro lên mặt lưng điện thoại để sạc trực tiếp, tương tự những gì smartphone Android cao cấp đã làm nhiều năm nay.

Apple từ lâu đã đầu tư rất mạnh cho camera iPhone, đặc biệt trong khả năng quay video và xử lý hình ảnh cho mạng xã hội.

Với mẫu iPhone 20 năm, hãng được cho là sẽ ra mắt cảm biến LOFIC độc quyền. Công nghệ này cho phép mỗi điểm ảnh lưu trữ lượng ánh sáng khác nhau trong cùng một bức ảnh, giúp cải thiện đáng kể khả năng HDR.

Kết quả là các vùng quá sáng sẽ ít bị cháy sáng hơn, trong khi khu vực thiếu sáng vẫn giữ được nhiều chi tiết. Ảnh chụp từ iPhone nhờ đó có độ cân bằng ánh sáng tự nhiên và chiều sâu tốt hơn đáng kể.

Nếu công nghệ này hoạt động như kỳ vọng, camera iPhone có thể tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

Chip 2nm và AI sẽ là tâm điểm mới

Đương nhiên, iPhone 2027 sẽ được trang bị bộ xử lý mạnh hơn. Nhiều khả năng đó sẽ là chip A21 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai của Apple.

Điểm đáng chú ý là Apple có thể tích hợp công nghệ bộ nhớ HBM (High Bandwidth Memory).

Đây là loại bộ nhớ băng thông cao vốn thường xuất hiện trên GPU AI cao cấp, giúp tăng tốc truyền dữ liệu giữa CPU, GPU và RAM.

HBM đặc biệt hữu ích cho các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị, giúp xử lý nhanh hơn nhưng ít tiêu tốn pin hơn.

Ngoài ra, Apple cũng được kỳ vọng sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi sang modem tự phát triển thay cho Qualcomm. Điều này không chỉ giúp tối ưu hiệu năng mà còn cải thiện thời lượng pin và khả năng kết nối.

Giá bán có thể không “khủng” như lo ngại

Với hàng loạt nâng cấp lớn, không ít người cho rằng iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ có giá cực kỳ đắt đỏ. Tuy nhiên, các tin đồn mới nhất cho thấy Apple có thể vẫn giữ thiết bị này trong dòng Pro thay vì tạo ra một phân khúc siêu cao cấp mới.

Điều đó đồng nghĩa giá bán có thể tăng, nhưng sẽ không tăng quá mạnh như nhiều dự đoán trước đây.

Trong bối cảnh chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple được cho là sẽ có giá khoảng 2.000 USD, hãng nhiều khả năng vẫn muốn duy trì khoảng cách rõ ràng giữa các dòng sản phẩm để tránh chồng chéo phân khúc.

Nếu đang sử dụng iPhone đời cũ như iPhone 13 hay iPhone 14, việc nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max hoặc iPhone 18 Pro Max vẫn sẽ mang lại khác biệt lớn.

Nhưng với những ai đang dùng các mẫu Pro gần đây, thế hệ iPhone năm 2027 có thể mới thực sự là cuộc cách mạng đáng chờ đợi.

(Theo Forbes, PhoneArena, MacRumors)