Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư, dọa “thổi tung” Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư, dọa “thổi tung” Iran

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Iran thời hạn đến tối 7-4 để mở lại eo biển Hormuz.

“Nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran trong vòng 48 giờ tới, chúng ta sẽ phá hủy toàn bộ đất nước này" - nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố với đài ABC News hôm 5-4.

“Chỉ cần vài ngày chứ không phải vài tuần. Iran đã bị tàn phá hoàn toàn. Và mỗi ngày tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Mỗi ngày, họ sẽ phải xây thêm cầu, thêm nhà máy điện và mọi thứ khác nữa. Chưa từng có quốc gia nào chịu tổn thất nặng nề như vậy” - Tổng thống Donald Trump trả lời khi được hỏi về mốc thời gian 2-3 tuần để đạt được thỏa thuận mà ông đưa ra trước đó.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: RFE/RL

Tổng thống Donald Trump dường như đang ám chỉ đến tối hậu thư mà ông đăng tải hôm 5-4 trên mạng xã hội, trong đó yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz.

Sau khi đã 2 lần gia hạn thời hạn mở cửa eo biển, ông cảnh báo chính phủ Iran rằng nếu không mở hoàn toàn tuyến đường hàng hải quan trọng này cho dầu mỏ và thương mại trước 20 giờ tối 7-4 (giờ Mỹ), "các người sẽ sống trong địa ngục".

Đài Fox News dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết nếu Iran không đạt được thỏa thuận, ông sẽ "xem xét việc phá hủy mọi thứ và chiếm lấy dầu mỏ".

“Nếu họ không làm gì đó trước tối 7-4, họ sẽ không còn nhà máy điện nào và không còn cây cầu nào đứng vững nữa” - nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo.

Trong một bài đăng riêng biệt trước đó vào ngày 5-4, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng nếu không mở lại eo biển Hormuz trước ngày 7-4. 

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Những hành động liều lĩnh của ông đang kéo mọi gia đình người Mỹ vào một địa ngục trần gian. Toàn bộ khu vực của chúng ta sẽ bốc cháy… Ông sẽ không đạt được gì. Giải pháp thực sự duy nhất là tôn trọng quyền của người dân Iran và chấm dứt trò chơi nguy hiểm này”. 

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 6-4: Thông tin trái chiều về vụ Mỹ giải cứu phi công trên đất Iran

(NLĐO) - Truyền thông nhà nước Iran nỗ lực giảm nhẹ chiến dịch của Mỹ nhằm giải cứu sĩ quan không quân trên chiếc F-15 bị bắn rơi.

Ông Donald Trump "trút thịnh nộ" liên quan đến Hormuz, Iran cảnh báo trả đũa

(NLĐO) - Iran cảnh báo tăng cường tấn công hạ tầng nếu bị nhắm mục tiêu, trong khi ông Donald Trump tiếp tục đe dọa cứng rắn liên đến quan eo biển Hormuz.

Chiến sự Trung Đông ngày 5-4: Vùng Vịnh chưa thoát làn đạn, Iran phá hủy khí tài Mỹ

(NLĐO) – Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 5-4 tuyên bố phá hủy hai máy bay C-130 và hai trực thăng Black Hawk của Mỹ.

Mỹ dầu mỏ Iran eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo