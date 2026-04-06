Tổng thống Mỹ nói từng gửi "rất nhiều súng" cho người biểu tình Iran

Anh Thư

(NLĐO) - Một số nhóm người Kurd đã phản bác tuyên bố của ông Donald Trump về việc nhận vũ khí từ Mỹ trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình ở Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-4 cho biết Washington từng bí mật gửi vũ khí cho người biểu tình Iran thông qua lực lượng người Kurd vào đầu năm nay.

“Chúng tôi đã gửi cho họ rất nhiều súng, chúng tôi đã gửi chúng thông qua người Kurd”- ông Donald Trump nói với phóng viên Fox News trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Song song đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng hầu hết số vũ khí này không đến tay người biểu tình vì bị người Kurd giữ lại.

Tổng thống Mỹ nói đã gửi "rất nhiều súng" cho người biểu tình Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 31-3 - Ảnh: AP

Tuyên bố này liên quan đến làn sóng biểu tình làm rung chuyển Iran cuối năm 2025, đầu năm 2026 do khủng hoảng giá sinh hoạt, đồng tiền mất giá và nhiều yếu tố khác.

Một số nhóm người Kurd đã phản bác tuyên bố của ông Donald Trump. 

Ông Hejar Berenji, một đại diện của Đảng Dân chủ Kurdistan Iran (PDKI), khẳng định với Fox News: “Chúng tôi không nhận được bất kỳ vũ khí nào trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình ở Iran”.

