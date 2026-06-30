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Quốc tế

Iran bác tuyên bố của ông Donald Trump, Israel sẵn sàng mở chiến dịch quân sự "ngay ngày mai"

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với phía Mỹ tại Doha - Qatar vào ngày 30-6 nhằm thúc đẩy nỗ lực đàm phán

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cử đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner (con rể của ông Donald Trump) đến Qatar để chuẩn bị cho cuộc hội đàm.

Theo hãng tin AP, động thái này nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm duy trì thỏa thuận tạm thời vừa đạt được đầu tháng 6 - một thỏa thuận yêu cầu Tehran làm loãng kho dự trữ uranium đã làm giàu, đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt và khơi thông tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, thông tin về cuộc gặp này ngay lập tức bị phía Iran bác bỏ. Ông Kazem Gharibabadi, nhà đàm phán cấp cao của Iran, đã thẳng thừng bác bỏ việc bất kỳ cuộc hội đàm nào đã được lên lịch.

Các phát ngôn trái chiều xuất hiện sau khi các hành động giao tranh gia tăng tại eo biển Hormuz.

Để tạo thiện chí, Qatar dự kiến sẽ giải ngân 6 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Iran, nhằm hỗ trợ nước này mua sắm thực phẩm. Đây là một động thái được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kỳ vọng sẽ giúp củng cố niềm tin của người dân vào tiến trình đàm phán.

Mỹ - Iran nỗ lực hạ nhiệt tại Doha, Israel lên dây cót chiến tranh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: IDF

Trong khi Mỹ tìm kiếm giải pháp ngoại giao, Israel lại đưa ra những thông điệp cứng rắn hơn nhiều. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo Israel có thể rơi vào cuộc chiến với Iran ngay từ "ngày mai" nếu Tehran tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel.

Ông Katz khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhận lệnh chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự độc lập, với thông điệp rõ ràng: Israel sẽ không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào liên quan đến an ninh quốc gia.

Ông Katz nhấn mạnh 2 kịch bản khiến chiến sự có thể bùng phát trở lại. Một là khi Tổng thống Donald Trump quyết định tiến trình đàm phán đã kết thúc và quay lại áp lực quân sự; hai là nếu Iran trực tiếp tấn công Israel.

Theo Bộ trưởng Katz, dù Israel tôn trọng nỗ lực ngoại giao của Mỹ, nhưng nước này sẽ không ngần ngại hành động nếu thấy mối đe dọa cụ thể. Ông khẳng định mục tiêu của Israel rất kiên định. Cụ thể là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và tiêu diệt các mối đe dọa từ mạng lưới ủy nhiệm của Iran, bao gồm Hezbollah và Hamas.

Hiện tại, theo tờ Ynet News, Israel đang duy trì thế trận phòng thủ và tấn công chủ động trên nhiều mặt trận, từ Lebanon, Syria cho đến dải Gaza.

Ông Katz cũng bác bỏ khả năng rút quân khỏi các vùng an ninh tại Lebanon, đồng thời tuyên bố chiến lược của Israel là giữ vững lãnh thổ để ngăn chặn các nhóm vũ trang tái tập hợp.

Ông Katz nhận định Iran hiện vẫn còn khả năng phóng tên lửa, nhưng năng lực phản công của Israel đủ sức nhanh chóng dập tắt mối đe dọa này.

Ông Katz tuyên bố Israel đã đạt được "những thành tựu to lớn" trong các chiến dịch chống lại Iran khi gây ra thiệt hại nặng nề.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng ban lãnh đạo Iran đang phải trốn trong các hầm trú ẩn, tương tự như thủ lĩnh của các lực lượng Hezbollah, Hamas và Houthi.

Khi được hỏi về Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ông Katz tuyên bố nhân vật này "đã nằm trong danh sách tiêu diệt".

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