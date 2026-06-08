Iran bắt đầu hành trình World Cup 2026 giữa nhiều rào cản

Giám sát chặt chẽ trong thời gian diễn ra giải

Sau chuyến tập huấn kéo dài tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Iran đã di chuyển đến thành phố Tijuana (Mexico) rạng sáng 7-6 (giờ địa phương). Đó cũng là địa điểm đóng quân của đại diện Tây Á xuyên suốt World Cup 2026 dù 3 trận vòng bảng của họ đều diễn ra ở Mỹ.

Đội tuyển Iran đã có mặt tại Mexico sau nhiều khó khăn về việc xin thị thực

Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện tuyển Iran được lực lượng vệ binh quốc gia Mexico theo dõi nghiêm ngặt, trong khi chỉ một nhóm nhỏ người hâm mộ có mặt tại sân bay để chào đón từ xa. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, đoàn Iran dự World Cup 2026 sẽ được giám sát chặt chẽ trong thời gian diễn ra giải nhằm đề phòng bất kỳ nhóm người nào "không liên quan đến thể thao".

Cuối tuần trước, thầy trò HLV Amir Ghalenoei đã được Mỹ cấp thị thực. Thế nhưng, họ phải rời khỏi lãnh thổ quốc gia này trong cùng ngày diễn ra trận đấu. Mặt khác, một số quan chức của Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), bao gồm Tổng Thư ký Hedayat Mombeini và Phó Chủ tịch Mehdi Mohammad Nabi, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ "với lý do hồ sơ sai sự thật".

Ranh giới mỏng manh giữa chính trị và thể thao

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj cho rằng các quyết định trên là hành vi đối xử thiếu công bằng, "sự can thiệp chính trị vào thể thao ở hình thức tồi tệ nhất". Đồng thời, Đại sứ quán Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan hỗ trợ xin thị thực cho "Team Melli", kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) "buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về động thái của mình".

“Team Melli” sẽ được giám sát nghiêm ngặt xuyên suốt giải đấu

Đây là lần đầu tiên một đội tuyển quốc gia đến từ đất nước đang trong tình trạng căng thẳng với chủ nhà World Cup tham dự giải đấu. Vì vậy, mọi quyết định trong giai đoạn này đều cực kỳ nhạy cảm, nằm ở ranh giới mỏng manh giữa chính trị và thể thao.

HLV Amir Ghalenoei chia sẻ kế hoạch đã bị thay đổi do tiến độ cấp thị thực chậm hơn dự kiến. "Lẽ ra, chúng tôi đã đến đây (Mexico) từ tuần trước để sớm thích nghi với việc chênh lệch múi giờ. Ở các giải đấu tầm cỡ như World Cup, yếu tố đạo đức và nhân văn phải được tôn trọng hàng đầu, nhưng chúng tôi dường như là ngoại lệ" - thuyền trưởng tuyển Iran phát biểu.

Dù vậy, ông Ghalenoei và đội trưởng Ehsan Hajsafi đều bày tỏ lòng biết ơn vì toàn đội đã có mặt ở Mexico an toàn. Theo danh sách 26 tuyển thủ Iran đến Bắc Mỹ, có tới 17 gương mặt chưa trở lại sân cỏ kể từ khi Giải VĐQG Iran bị tạm ngưng hồi tháng 2 vừa qua.

Hậu vệ Hajsafi khẳng định đội tuyển Iran "đã sẵn sàng 100%" và hướng tới mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.