HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Iran bắt đầu hành trình World Cup 2026 giữa nhiều rào cản

Hoàng Hiệp - Ảnh: The Guardian

(NLĐO) - Đội tuyển Iran đã có mặt tại Mexico để chuẩn bị cho World Cup 2026 trong bối cảnh không mấy thuận lợi.

Giám sát chặt chẽ trong thời gian diễn ra giải

Sau chuyến tập huấn kéo dài tại Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Iran đã di chuyển đến thành phố Tijuana (Mexico) rạng sáng 7-6 (giờ địa phương). Đó cũng là địa điểm đóng quân của đại diện Tây Á xuyên suốt World Cup 2026 dù 3 trận vòng bảng của họ đều diễn ra ở Mỹ.

Iran bắt đầu hành trình World Cup 2026 giữa nhiều rào cản - Ảnh 1.

Đội tuyển Iran đã có mặt tại Mexico sau nhiều khó khăn về việc xin thị thực

Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện tuyển Iran được lực lượng vệ binh quốc gia Mexico theo dõi nghiêm ngặt, trong khi chỉ một nhóm nhỏ người hâm mộ có mặt tại sân bay để chào đón từ xa. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, đoàn Iran dự World Cup 2026 sẽ được giám sát chặt chẽ trong thời gian diễn ra giải nhằm đề phòng bất kỳ nhóm người nào "không liên quan đến thể thao".

TIN LIÊN QUAN

Cuối tuần trước, thầy trò HLV Amir Ghalenoei đã được Mỹ cấp thị thực. Thế nhưng, họ phải rời khỏi lãnh thổ quốc gia này trong cùng ngày diễn ra trận đấu. Mặt khác, một số quan chức của Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI), bao gồm Tổng Thư ký Hedayat Mombeini và Phó Chủ tịch Mehdi Mohammad Nabi, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ "với lý do hồ sơ sai sự thật".

Ranh giới mỏng manh giữa chính trị và thể thao

Chủ tịch FFIRI Mehdi Taj cho rằng các quyết định trên là hành vi đối xử thiếu công bằng, "sự can thiệp chính trị vào thể thao ở hình thức tồi tệ nhất". Đồng thời, Đại sứ quán Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan hỗ trợ xin thị thực cho "Team Melli", kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) "buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm về động thái của mình".

Iran bắt đầu hành trình World Cup 2026 giữa nhiều rào cản - Ảnh 2.

“Team Melli” sẽ được giám sát nghiêm ngặt xuyên suốt giải đấu

Đây là lần đầu tiên một đội tuyển quốc gia đến từ đất nước đang trong tình trạng căng thẳng với chủ nhà World Cup tham dự giải đấu. Vì vậy, mọi quyết định trong giai đoạn này đều cực kỳ nhạy cảm, nằm ở ranh giới mỏng manh giữa chính trị và thể thao.

HLV Amir Ghalenoei chia sẻ kế hoạch đã bị thay đổi do tiến độ cấp thị thực chậm hơn dự kiến. "Lẽ ra, chúng tôi đã đến đây (Mexico) từ tuần trước để sớm thích nghi với việc chênh lệch múi giờ. Ở các giải đấu tầm cỡ như World Cup, yếu tố đạo đức và nhân văn phải được tôn trọng hàng đầu, nhưng chúng tôi dường như là ngoại lệ" - thuyền trưởng tuyển Iran phát biểu.

TIN LIÊN QUAN

Dù vậy, ông Ghalenoei và đội trưởng Ehsan Hajsafi đều bày tỏ lòng biết ơn vì toàn đội đã có mặt ở Mexico an toàn. Theo danh sách 26 tuyển thủ Iran đến Bắc Mỹ, có tới 17 gương mặt chưa trở lại sân cỏ kể từ khi Giải VĐQG Iran bị tạm ngưng hồi tháng 2 vừa qua. 

Hậu vệ Hajsafi khẳng định đội tuyển Iran "đã sẵn sàng 100%" và hướng tới mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Nếu "Team Melli" và chủ nhà Mỹ đều vào đến giai đoạn knock-out, cơ hội để 2 đội bóng này chạm trán nhau là khá cao. Trường hợp họ đều xếp nhất bảng và thắng trận ở vòng 32 đội, tuyển Iran sẽ đối đầu Mỹ tại vòng 1/8. Khả thi hơn, nếu cả 2 đội tuyển cùng đứng thứ nhì bảng đấu của mình thì họ gặp nhau ngay vòng 32 đội.

Iran bắt đầu hành trình World Cup 2026 giữa nhiều rào cản - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Iran vượt “cửa ải” thị thực Mỹ trước World Cup 2026

Iran vượt “cửa ải” thị thực Mỹ trước World Cup 2026

(NLĐO) - Nếu cùng đứng thứ 2 tại bảng đấu của mình, tuyển Mỹ và Iran sẽ chạm trán ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Tuyển Iran chuyển đại bản doanh World Cup 2026 sang Mexico

(NLĐO) - FIFA đã chấp thuận cho tuyển Iran chuyển địa điểm đóng quân từ Mỹ sang Mexico trước thềm World Cup 2026.

Đề xuất Ý thay thế Iran dự World Cup 2026

(NLĐO) - Ý có thể tham gia World Cup 2026 khi chính phủ Mỹ đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Thủ tướng Giorgia Meloni.

người hâm mộ World Cup 2026 cấp thị thực Đội tuyển Iran Liên đoàn bóng đá thế giới Mexico
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo