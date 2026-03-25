Quốc tế

Iran "chỉ còn khoảng 1.000 tên lửa" nhưng liên tục xuyên thủng phòng không Israel

Hải Hưng

(NLĐO) - Iran hiện được cho là chỉ còn khoảng 1.000 tên lửa trong bối cảnh họ tiếp tục tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh.

Từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột (ngày 28-2), Iran sở hữu kho vũ khí khoảng 2.500 quả tên lửa. 

Tuy nhiên, đến nay, "số lượng tên lửa trong kho của Iran hiện chỉ còn khoảng 1.000 quả" – Daily Mail dẫn thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Alma (Israel).

Trung tâm này đánh giá cường độ đáp trả của Iran đang suy giảm rõ rệt, chỉ còn phóng khoảng 10 tên lửa mỗi ngày vào Israel, kém xa số lượng trong giai đoạn đầu.

"Điều đó cho thấy năng lực tiến hành các đòn trả đũa của Iran đã suy yếu khi xung đột diễn ra gần 1 tháng" - Trung tâm Nghiên cứu Alma lý giải.

Các binh sĩ Israel bảo vệ khu vực nơi mảnh vỡ tên lửa Iran rơi xuống tại làng Kifl Haris thuộc Bờ Tây vào ngày 24-3. Ảnh AP

Tuy vậy, Iran từng cho thấy tốc độ đáng kể trong việc bổ sung kho tên lửa. Sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm ngoái, Tehran được cho là còn khoảng 1.500 tên lửa, song chỉ trong vòng 8 tháng họ đã sản xuất thêm 1.000 quả.

Ngoài nhận định về số lượng, báo cáo còn cho thấy thực tế khác khiến Israel phải lo ngại hơn, đó là Iran liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên thủng lưới phòng không "Vòm Sắt" trứ danh.

Cuối tuần qua, hàng chục người tại Israel đã bị thương sau các đòn tập kích nhằm vào Dimona và Arad. Đây là 2 thành phố nằm không xa trung tâm hạt nhân chính của Israel. 

Báo cáo nêu rõ đây là lần đầu tiên tên lửa Iran xuyên thủng được hệ thống phòng không của Israel ở khu vực quanh cơ sở hạt nhân này.

Tại Arad, lực lượng cứu hộ cho biết một cú đánh trúng trực tiếp đã gây hư hại trên diện rộng cho ít nhất 10 tòa chung cư. Trong số đó, 3 tòa bị hư hại nặng và đứng trước nguy cơ đổ sập.

Cảnh sát Israel và các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran vào một khu dân cư ở Tel Aviv ngày 24-3. Ảnh: EPA

Ngày 24-3, ở Tel Aviv, một tên lửa mang đầu đạn nặng 100 kg đã lọt qua lưới phòng thủ, lao xuống một con phố ở trung tâm thành phố. Vụ nổ làm vỡ cửa kính của một tòa chung cư gần đó và tạo ra cột khói lớn.

Các đòn tấn công diễn ra bất chấp việc Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang đàm phán với Iran để chấm dứt xung đột

Liên quan đến phát biểu của Donald Trump về việc "đôi bên đang đàm phán chấm dứt xung đột", phía Iran đã phủ nhận hoàn toàn.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf viết trên mạng xã hội X: "Không có cuộc đàm phán nào với Mỹ cả", đồng thời cho rằng "tin giả đang được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ".

Ông Donald Trump: Iran tặng Mỹ món quà bất ngờ

(NLĐO) - Theo truyền thông Israel, các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành nhằm thiết lập một cơ chế ngừng bắn kéo dài một tháng giữa Mỹ và Iran.

