Mỹ treo thưởng 10 triệu USD lùng bắt thủ lĩnh dân quân thân Iran

Trang NDTV dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington treo thưởng tới 10 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ thủ lĩnh dân quân Hashim Finyan Rahim al-Saraji, còn gọi là Abu Waala al Wa'eli.

Nhân vật này được xác định là lãnh đạo nhóm Kata'ib Sayyid al-Shuhada (KSS), một lực lượng dân quân Iraq có liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Mỹ cáo buộc KSS đứng sau nhiều vụ tấn công khiến dân thường Iraq thiệt mạng, đồng thời nhắm vào cơ sở ngoại giao và nhân sự Mỹ tại Iraq và Syria.

Những người cung cấp thông tin có thể nhận tiền thưởng và được Mỹ hỗ trợ tái định cư.

Ông Hashim Finyan Rahim al-Saraji, còn gọi là Abu Waala al Wa’eli, thủ lĩnh Kata’ib Sayyid al-Shuhada. Ảnh: NDTV

Giới chức Mỹ cho rằng động thái này là một phần trong nỗ lực gây sức ép lên các nhóm vũ trang thân Iran, trong bối cảnh Washington muốn Baghdad có lập trường cứng rắn hơn để kiểm soát các lực lượng này.

Trong hơn 10 năm qua, các dân quân thân Iran bị cáo buộc liên tục tấn công lực lượng và nhà ngoại giao Mỹ tại Iraq. Riêng trong giai đoạn xung đột gần đây, số vụ tấn công được cho là đã lên tới gần 1.000, lan sang cả các mục tiêu ở Ả Rập Saudi.

Abu Waala al Wa'eli từng có thời gian hoạt động trong Kataib Hezbollah trước khi gia nhập KSS. Nhóm này cũng bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố và có vai trò lớn trong mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Trung Đông.

Ở một diễn biến khác, các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đang lo ngại về việc kho tên lửa bị suy giảm nhanh chóng.

Kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát cuối tháng 2, Mỹ đã sử dụng khoảng 1.100 tên lửa hành trình tầm xa vốn được dự trữ cho các kịch bản khác.

Số vũ khí hao hụt bao gồm hơn 1.000 tên lửa Tomahawk, cùng các hệ thống phòng không Patriot và tên lửa tấn công mặt đất ATACMS. Để bù đắp, quân đội Mỹ phải điều chuyển đạn dược từ các căn cứ tại châu Á và châu Âu về Trung Đông.

Điều này làm dấy lên lo ngại Mỹ có thể bị giảm khả năng sẵn sàng ở các khu vực khác, nhất là khi phải đối mặt nhiều thách thức an ninh cùng lúc. Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo có thể mất nhiều năm để bổ sung lại đầy đủ kho vũ khí dự trữ.