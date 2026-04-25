Điểm nóng xung đột ngày 25-4: Chiến thuật của ông Donald Trump khó đàm phán với Iran?

Phát biểu với Al Jazeera, ông Trita Parsi, Phó Chủ tịch Tổ chức nghiên cứu Quincy Institute for Responsible Statecraft tại Mỹ, cho rằng Tổng thống Donald Trump vẫn có "một số đòn bẩy" trong quan hệ với Iran, bởi phía Mỹ không cần một thỏa thuận nhiều như Iran.

Tuy nhiên, ông Parsi nhấn mạnh chính nhà lãnh đạo Mỹ đang làm suy yếu lợi thế đó khi những phát ngôn của ông khiến Tehran không thể tin tưởng. Nguyên nhân là việc Washington từ chối dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran.

Theo ông Parsi, phía Iran từng đề xuất mở eo biển như một bước đi thiện chí. Đổi lại, Mỹ được kỳ vọng sẽ nới lỏng phong tỏa để tạo điều kiện cho cả hai bên có lối thoát mang tính "giữ thể diện" nhằm quay lại bàn đàm phán.

Tuy vậy, ông Donald Trump đã nói "không" với phương án này.

Các tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm -Iran. Ảnh: AP

Trong khi đó, ông Adam Ereli, cựu Đại sứ Mỹ tại Bahrain, cũng chia sẻ với Al Jazeera rằng việc phong tỏa các cảng Iran và tịch thu tàu chở dầu của nước này "có lý về mặt chính sách" đối với Mỹ.

Dù vậy, ông cảnh báo biện pháp này có thể không đạt hiệu quả như mong muốn do các yếu tố chính trị trong nội bộ nước Mỹ.

Ông Ereli cho rằng Iran đã chuẩn bị cho kịch bản này từ trước, bao gồm các phương án thay thế để lưu trữ hoặc tiêu thụ dầu. Ngay cả trong trường hợp bị siết chặt nguồn cung, Tehran vẫn có khả năng duy trì hoạt động dưới một chế độ trừng phạt và phong tỏa khắc nghiệt.

Theo ông, vấn đề không chỉ nằm ở việc triển khai lực lượng quân sự hay các biện pháp kinh tế, mà còn chịu tác động từ yếu tố chính trị tại Mỹ.

Ông nhận định Tổng thống Trump luôn nhạy cảm với các biến động chính trị trong nước, do đó chiến lược với Iran có thể va chạm với tính toán liên quan đến bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11 tới.

Từ đó, ông Ereli đặt ra câu hỏi về việc yếu tố nào sẽ chiếm ưu thế khi hai hướng tiếp cận này xung đột.