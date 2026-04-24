Chiến sự Trung Đông 24-4: Tehran liên lạc Pakistan, Israel "chờ đèn xanh" tái tấn công Iran

Theo AP, một bản tuyên bố từ phía Iran ngày 24-4 cho biết Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Abbas Araghchi đã điện đàm với các quan chức Pakistan để bàn về thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Araghchi đã trao đổi với người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar và Thống soái Asim Munir, Tư lệnh Quân đội Pakistan.

Bản tuyên bố chỉ cho hay các bên đã trao đổi về “những diễn biến trong khu vực và các vấn đề liên quan lệnh ngừng bắn”, không nêu thêm chi tiết.

Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh Islamabad đang nỗ lực làm cầu nối giữa Mỹ và Iran, sau khi kế hoạch đàm phán vòng thứ 2 đổ vỡ hồi đầu tuần.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tiếp đón Thống soái Asim Munir, Tư lệnh Quân đội Pakistan, tại Tehran hôm 15-4 - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO IRAN

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng lực lượng Mỹ có thể nhanh chóng "vô hiệu hóa" bất kỳ năng lực quân sự nào được Iran tái thiết, đồng thời cho thấy không có sự vội vàng nào đối với một thỏa thuận dài hạn.

"Đừng giục tôi" - nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Mặt khác, lần đầu tiên, ông Donald Trump tuyên bố rõ ràng rằng Mỹ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Iran, vài ngày sau những đồn đoán về những gì ông có thể làm, khi đe dọa xóa sổ nền văn minh Iran trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Israel Katz đã gửi một thông điệp đe dọa đến Iran, cho biết Israel "sẵn sàng nối lại xung đột" và đang chờ tín hiệu đèn xanh từ Washington để đưa Iran trở lại "thời kỳ đồ đá".

Tại Iran, tình hình tiếp tục ổn định hơn sau nhiều ngày lệnh ngừng bắn được áp dụng, theo ghi nhận của Al Jazeera.

Theo Tasnim, các chuyến bay giữa Tehran và TP Mashhad ở phía Đông Bắc sẽ được nối lại từ ngày 25-4. Trước đó, Iran đã mở lại không phận từ ngày 18-4 và thực hiện kế hoạch 4 giai đoạn để đưa ngành hàng không trở lại hoạt động bình thường.

Trước đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei đã hé lộ thông điệp mới trên X vào cuối ngày 23-4, trong bối cảnh có tin đồn rằng ông bị thương rất nặng, vẫn đang phải điều trị.

Ông Khamenei tuyên bố sự đoàn kết đã giúp Iran giáng đòn mạnh vào đối phương trên mặt trận, đồng thời cảnh báo về "chiến dịch tâm lý" thông qua các hoạt động truyền thông nhằm phá hoại sự thống nhất và an ninh quốc gia của Iran.

Tổng thống Donald Trump nói về việc “dùng vũ khí hạt nhân chống Iran” (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Trong khi đó, cuối ngày 23-4 (giờ Mỹ) tức trưa 24-4 theo giờ Việt Nam, tổng thống Mỹ tuyên bố Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah 3 tuần sau cuộc đàm phán giữa 2 bên tại Nhà Trắng vào cùng ngày.

Đây là cuộc đàm phán cấp cao thứ hai giữa hai nước kể từ tuần trước. Lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 10 ngày, dự kiến hết hạn vào đầu tuần sau.

Tuy nhiên, theo Times of Israel chiều 24-4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tấn công các tòa nhà mà họ cho là được Hezbollah sử dụng ở miền Nam Lebanon.

Các cuộc tấn công được thực hiện tại các thị trấn Khirbet Selm và Touline. IDF cho biết vụ tấn công nhằm đáp trả lại vụ phóng rocket của Hezbollah vào cộng đồng biên giới phía Bắc Shtula của Israel đêm qua.