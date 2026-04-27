Iran giải thích về động thái bất ngờ của bộ trưởng ngoại giao trước khi đi gặp ông Putin

Hôm 26-4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã bất ngờ xuất hiện tại Islamabad một lần nữa, sau khi viếng thăm thủ đô Muscat của Oman và chỉ một ngày sau chuyến thăm đầu tiên tới thủ đô của Pakistan trong tuần này.

Tuy nhiên, theo hãng tin Tasnim của Iran, chuyến trở lại Islamabad của ông Araqchi không liên quan gì đến cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Thay vào đó, mục đích trở lại Pakistan của ông Araqchi là để tiếp tục các cuộc tham vấn gần đây với các quan chức nước láng giềng.

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi (giữa) hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan ở Islamabad - Pakistan - Ảnh: TASNIM



Ngoài các cuộc đàm phán về quan hệ song phương, chương trình nghị sự quan trọng của ong Araqchi là truyền đạt các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột cho phía Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải.

Những vấn đề mà nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nêu ra bao gồm việc thiết lập một chế độ pháp lý mới trên eo biển Hormuz, nhận bồi thường, đảm bảo không có thêm hành động gây hấn quân sự nào chống lại Iran từ phía "những kẻ hiếu chiến" và chấm dứt lệnh "phong tỏa hải quân" của Mỹ đối với nước này.

Theo hãng tin IRNA, hôm 26-4 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran đã được tiếp đón bởi Tư lệnh Quân đội Pakistan - Thống soái Asim Munir.

Trước đó, có thông tin cho rằng một phần phái đoàn của ông Araqchi đã trở về Tehran sau các cuộc đàm phán đầu tiên ở Islamabad.

Một phần phái đoàn này dự kiến hội ngộ với ông Araqchi một lần nữa tại Islamabad vào tối 26-4 để cùng lên đường đến Moscow.

Ông Araqchi sẽ đến Nga trong ngày 27-4 và hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga vốn là đồng minh chiến lược của Iran suốt nhiều thập kỷ qua.

Theo Al Jazeera, thông điệp rộng hơn của chuyến công du lần này là Iran đang tập trung vào việc củng cố sự hiện diện của họ trong khu vực và phối hợp với các đối tác khu vực, bao gồm thể hiện khả năng kiểm soát eo biển Hormuz, thể hiện rằng họ cần đàm phán để tìm ra cách vận hành an toàn, như ông Araqchi từng nói trong bài đăng trên mạng xã hội gần đây.