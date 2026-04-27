Iran giải thích về động thái bất ngờ của bộ trưởng ngoại giao trước khi đi gặp ông Putin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran giải thích về động thái bất ngờ của bộ trưởng ngoại giao trước khi đi gặp ông Putin

Anh Thư

(NLĐO) - Trong ngày 27-4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi sẽ từ Islamabad bay sang Nga để hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hôm 26-4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã bất ngờ xuất hiện tại Islamabad một lần nữa, sau khi viếng thăm thủ đô Muscat của Oman và chỉ một ngày sau chuyến thăm đầu tiên tới thủ đô của Pakistan trong tuần này.

Tuy nhiên, theo hãng tin Tasnim của Iran, chuyến trở lại Islamabad của ông Araqchi không liên quan gì đến cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Thay vào đó, mục đích trở lại Pakistan của ông Araqchi là để tiếp tục các cuộc tham vấn gần đây với các quan chức nước láng giềng.

Iran giải thích về động thái bất ngờ của bộ trưởng ngoại giao trước khi đi gặp ông Putin - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi (giữa) hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan ở Islamabad - Pakistan - Ảnh: TASNIM

Ngoài các cuộc đàm phán về quan hệ song phương, chương trình nghị sự quan trọng của ong Araqchi là truyền đạt các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột cho phía Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải.

Những vấn đề mà nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nêu ra bao gồm việc thiết lập một chế độ pháp lý mới trên eo biển Hormuz, nhận bồi thường, đảm bảo không có thêm hành động gây hấn quân sự nào chống lại Iran từ phía "những kẻ hiếu chiến" và chấm dứt lệnh "phong tỏa hải quân" của Mỹ đối với nước này.

Theo hãng tin IRNA, hôm 26-4 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran đã được tiếp đón bởi Tư lệnh Quân đội Pakistan - Thống soái Asim Munir.

Trước đó, có thông tin cho rằng một phần phái đoàn của ông Araqchi đã trở về Tehran sau các cuộc đàm phán đầu tiên ở Islamabad.

Một phần phái đoàn này dự kiến hội ngộ với ông Araqchi một lần nữa tại Islamabad vào tối 26-4 để cùng lên đường đến Moscow.

Ông Araqchi sẽ đến Nga trong ngày 27-4 và hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga vốn là đồng minh chiến lược của Iran suốt nhiều thập kỷ qua.

Theo Al Jazeera, thông điệp rộng hơn của chuyến công du lần này là Iran đang tập trung vào việc củng cố sự hiện diện của họ trong khu vực và phối hợp với các đối tác khu vực, bao gồm thể hiện khả năng kiểm soát eo biển Hormuz, thể hiện rằng họ cần đàm phán để tìm ra cách vận hành an toàn, như ông Araqchi từng nói trong bài đăng trên mạng xã hội gần đây.

Tin liên quan

Putin đàm phán Iran Islamabad Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo