Iran tuyên bố vô hiệu hóa nhiều bom xuyên phá ngầm hạng "khủng" của Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran tuyên bố vô hiệu hóa nhiều bom xuyên phá ngầm hạng "khủng" của Mỹ

Tường Như

(NLĐO) - IRGC tuyên bố vô hiệu hóa nhiều bom, tên lửa chưa nổ ở miền Bắc; lãnh đạo Iran khẳng định đoàn kết quốc gia làm thất bại mọi toan tính đối phương.

Hãng tin Tasnim dẫn lại thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tại tỉnh Zanjan (miền Bắc nước này), các đơn vị chuyên trách rà phá bom mìn đã xử lý hơn 9.500 bom con, được cho là thả xuống trong các đợt không kích của Mỹ - Israel nhằm vào những khu vực nhạy cảm của Iran.

Số bom này bị nghi sử dụng trong chiến thuật "rải mìn từ trên không" bằng bom chùm, gây nguy hiểm lâu dài cho cả cơ sở hạ tầng lẫn đất nông nghiệp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện và vô hiệu hóa hàng chục tên lửa chưa nổ. Cụ thể, 52 quả tên lửa đã bị phá hủy trong khi hơn 10 tên lửa khác được thu hồi và bàn giao cho các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xử lý.

Iran tuyên bố vô hiệu hóa nhiều bom Mỹ - Ảnh 1.

Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei. Ảnh: Tasnim News Agency

Đáng chú ý, IRGC cho biết đã phát hiện ba quả bom xuyên phá hầm ngầm loại nặng, mỗi quả nặng gần 1 tấn, cùng một quả khác còn nguyên vẹn. Toàn bộ số bom này đã được xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan chức năng. 

Ngoài ra, một tên lửa hành trình tầm xa nặng khoảng 200 kg và một tên lửa hành trình khác cũng đã bị phát hiện và vô hiệu hóa sau khi bị đánh chặn trên không.

Thông tin từ phía Iran cho rằng các loại vũ khí này có nguồn gốc từ các tiêm kích hiện đại như F-15, F-16 và F-35 trong các chiến dịch tấn công trước đó. Tuy nhiên, các tuyên bố này hiện chưa được phía Mỹ hoặc Israel xác nhận.

Trong diễn biến liên quan, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei cho rằng sự đoàn kết của người dân đã đẩy đối phương vào thế bế tắc, khiến các nỗ lực gây chia rẽ nội bộ không đạt kết quả.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức tư pháp, ông nhận định các đối thủ của Iran đã không đạt mục tiêu bằng chiến sự, sức ép hay đàm phán nên chuyển sang chiến lược kích động bất ổn xã hội, song vẫn thất bại.

Lãnh đạo tư pháp Iran cũng cho rằng trong cái gọi là "chiến tranh nhận thức", đối phương đã cố gắng xây dựng hình ảnh Iran bị cô lập và thiếu sự ủng hộ từ người dân. 

Theo ông, chính những đánh giá sai lệch này đã dẫn đến các quyết định sai lầm trong các chiến dịch nhằm vào Iran.

Ông Ejei nhấn mạnh rằng sự gắn kết giữa các tầng lớp xã hội là yếu tố then chốt giúp Iran vượt qua các thách thức. 

Hải quân Mỹ chặn tàu dầu "bóng tối" Iran, siết chặt phong tỏa

Hải quân Mỹ chặn tàu dầu “bóng tối” Iran, siết chặt phong tỏa

(NLĐO) – Ngày 25-4, trực thăng từ tàu khu trục mang tên lửa USS Pinckney đã chặn tàu chở dầu M/V Sevan của Iran trên biển Ả Rập.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo