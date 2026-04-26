Hải quân Mỹ chặn tàu dầu “bóng tối” Iran, siết chặt phong tỏa

Vụ chặn tàu Iran diễn ra vào sáng sớm 25-4, sau khi trực thăng từ tàu USS Pinckney tiếp cận và yêu cầu tàu dầu quay đầu. Sau đó, M/V Sevan đổi hướng và bắt đầu hành trình trở lại Iran dưới sự giám sát chặt chẽ của Hải quân Mỹ.



Được biết, tàu USS Pinckney, một tàu khu trục lớp Arleigh Burke, được trang bị hệ thống radar tinh vi và các đơn vị trực thăng chuyên thực hiện các hoạt động chặn bắt và hộ tống tàu biển.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu chở dầu M/V Sevan là một trong số 19 con tàu vừa bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới vào ngày hôm trước.

Con tàu này tham gia vận chuyển các sản phẩm dầu khí của Iran, bao gồm khí propane và butane trị giá hàng tỉ USD cho người mua nước ngoài.

Theo thông tin mới nhất, chiến dịch diễn ra an toàn mà không có nổ súng hay thương vong. CENTCOM xác nhận thủy thủ đoàn của tàu dầu hoàn toàn hợp tác và không có hành động chống đối nào.

Hải quân Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực đối với Iran khi chặn một tàu chở dầu thuộc mạng lưới "bóng tối" đang hoạt động tại biển Ả Rập. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM cho biết thêm hiện đã có tổng cộng 37 con tàu bị buộc chuyển hướng kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực vào ngày 13-4.

Nỗ lực này nhằm cắt đứt nguồn thu từ việc bán năng lượng của Iran, vốn được dùng để cung cấp kinh phí cho chính phủ Tehran và các lực lượng ủy nhiệm.

Theo tờ The Kenya Times, M/V Sevan là một phần của cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Iran.

Những con tàu cũ kỹ này thường treo cờ giả, tắt tín hiệu theo dõi hoặc chuyển hàng ngay trên biển để né các lệnh trừng phạt. Các quan chức Mỹ cho biết hạm đội này đã giúp dầu mỏ của Iran tiếp tục chảy đến các khách hàng ở châu Á bất chấp nhiều năm bị hạn chế.

Tàu khu trục mang tên lửa USS Rafael Peralta (DDG 115) thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran, ngăn chặn một con tàu treo cờ Iran đang cố gắng cập cảng nước này vào ngày 24-4. Ảnh: CENTCOM

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ quan điểm sẽ không để nguồn lợi nhuận từ bán dầu mỏ của Iran được dùng làm kinh phí cho các cuộc tấn công nhắm vào đồng minh của Mỹ hoặc các lực lượng Mỹ.

Nhiều nguồn tin an ninh và theo dõi vận tải biển cho biết các hoạt động chặn bắt và cưỡng chế tàu dầu diễn ra liên tiếp trong những ngày gần đây.

Lực lượng Mỹ đã chặn hoặc buộc nhiều tàu dầu liên quan đến Iran phải quay đầu ở Ấn Độ Dương và biển Ả Rập, trong đó có những tàu chở hàng trăm ngàn thùng dầu thô.

Các chuyên gia quân sự nhận định tần suất chặn bắt ổn định (hiện là 37 tàu) cho thấy lệnh phong tỏa đang phát huy hiệu quả. Họ lưu ý các lệnh trừng phạt chỉ nằm trên giấy tờ vốn đã thất bại trong nhiều năm qua, chính sự hiện diện trực tiếp của lực lượng hải quân đã làm thay đổi cục diện.

