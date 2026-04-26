Chiến sự Trung Đông ngày 26-4: Ông Donald Trump nói vụ nổ súng tại Mỹ không liên quan Iran

Các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc khi cả Iran và Mỹ đều không cho thấy dấu hiệu nhượng bộ khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 58.

Theo kênh Al Jazeera hôm 26-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến đi dự kiến tới Islamabad của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner.

Tổng thống Mỹ đổi ý



Ông Donald Trump cho biết ông đã hủy chuyến đi của các đặc phái viên vì việc đàm phán đòi hỏi quá nhiều chi phí và công sức di chuyển, chỉ để xem xét một lời đề nghị không thỏa đáng từ phía Iran.

Theo ông Donald Trump, sau khi chuyến đi bị hủy, Iran đã đề xuất rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết đang có sự "hỗn loạn và đấu đá nội bộ dữ dội" trong giới lãnh đạo Iran.

Ông Donald Trump cũng khẳng định vụ nổ súng tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hôm 25-4 không liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông nhấn mạnh sự việc đó sẽ không cản bước ông giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran như con thoi



Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã rời Pakistan vào cuối tuần qua. Ông Araghchi đã trình bày với các nhà trung gian hòa giải một khuôn khổ tiềm năng để chấm dứt chiến sự.

Cuộc xung đột đã đẩy giá năng lượng lên mức cao nhất trong nhiều năm, thổi bùng lạm phát và làm u ám triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Quốc vương Oman Haitham bin Tariq gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi để thảo luận về những diễn biến khu vực ở Oman hôm 26-4. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA (Iran), sau khi rời Islamabad, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi đã gặp Quốc vương Oman tại Oman. Hai bên thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực và những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Ông Araghchi cho biết sẽ quay lại Pakistan vào ngày 26-4 trước khi tới Nga.

Theo một tuyên bố được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên mạng xã hội X, lực lượng Mỹ đã chặn một con tàu có liên hệ với "hạm đội bóng tối" của Iran.

Quân đội Mỹ cho biết con tàu mang tên Sevan này là một phần của hạm đội 19 tàu chuyên vận chuyển các sản phẩm dầu khí của Iran ra thị trường nước ngoài.

Một tàu container ở eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm - Iran. Ảnh: AP

Iran không nhượng bộ

Một tuyên bố của chính phủ Iran cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, nhấn mạnh Tehran sẽ không bước vào các cuộc đàm phán áp đặt kèm theo các mối đe dọa hoặc lệnh phong tỏa.

Ông Pezeshkian cho rằng Mỹ trước tiên cần gỡ bỏ các rào cản hoạt động, bao gồm cả lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trước khi các nhà đàm phán có thể đặt nền tảng giải quyết xung đột.

Hãng thông tấn IRNA đưa tin ông Araghchi và người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelatty đã thảo luận và trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến ngoại giao và lệnh ngừng bắn, cũng như những diễn biến mới trong khu vực. Ông Araghchi cũng có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhưng IRNA không cung cấp thêm chi tiết.