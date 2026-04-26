Chiến sự Trung Đông ngày 26-4: Ông Donald Trump nói vụ nổ súng tại Mỹ không liên quan Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 26-4: Ông Donald Trump nói vụ nổ súng tại Mỹ không liên quan Iran

Xuân Mai

(NLĐO) - Triển vọng về bước đột phá ngoại giao nhằm giản quyết cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran ngày càng mờ nhạt.

Các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc khi cả Iran và Mỹ đều không cho thấy dấu hiệu nhượng bộ khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 58.

Theo kênh Al Jazeera hôm 26-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến đi dự kiến tới Islamabad của đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner.

Tổng thống Mỹ đổi ý

Ông Donald Trump cho biết ông đã hủy chuyến đi của các đặc phái viên vì việc đàm phán đòi hỏi quá nhiều chi phí và công sức di chuyển, chỉ để xem xét một lời đề nghị không thỏa đáng từ phía Iran. 

Theo ông Donald Trump, sau khi chuyến đi bị hủy, Iran đã đề xuất rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết đang có sự "hỗn loạn và đấu đá nội bộ dữ dội" trong giới lãnh đạo Iran.

Tiệc Nhà Trắng biến thành “tâm bão”: Tiếng súng nổ chát chúa, ông Donald Trump sơ tán khẩn cấp

Ông Donald Trump cũng khẳng định vụ nổ súng tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hôm 25-4 không liên quan đến cuộc chiến với Iran. Ông nhấn mạnh sự việc đó sẽ không cản bước ông giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran như con thoi

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã rời Pakistan vào cuối tuần qua. Ông Araghchi đã trình bày với các nhà trung gian hòa giải một khuôn khổ tiềm năng để chấm dứt chiến sự.

Cuộc xung đột đã đẩy giá năng lượng lên mức cao nhất trong nhiều năm, thổi bùng lạm phát và làm u ám triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Quốc vương Oman Haitham bin Tariq gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi để thảo luận về những diễn biến khu vực ở Oman hôm 26-4. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA (Iran), sau khi rời Islamabad, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi đã gặp Quốc vương Oman tại Oman. Hai bên thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực và những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Ông Araghchi cho biết sẽ quay lại Pakistan vào ngày 26-4 trước khi tới Nga.

Theo một tuyên bố được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên mạng xã hội X, lực lượng Mỹ đã chặn một con tàu có liên hệ với "hạm đội bóng tối" của Iran. 

Quân đội Mỹ cho biết con tàu mang tên Sevan này là một phần của hạm đội 19 tàu chuyên vận chuyển các sản phẩm dầu khí của Iran ra thị trường nước ngoài.

Một tàu container ở eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm - Iran. Ảnh: AP

Iran không nhượng bộ

Một tuyên bố của chính phủ Iran cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, nhấn mạnh Tehran sẽ không bước vào các cuộc đàm phán áp đặt kèm theo các mối đe dọa hoặc lệnh phong tỏa.

Ông Pezeshkian cho rằng Mỹ trước tiên cần gỡ bỏ các rào cản hoạt động, bao gồm cả lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trước khi các nhà đàm phán có thể đặt nền tảng giải quyết xung đột.

Hãng thông tấn IRNA đưa tin ông Araghchi và người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelatty đã thảo luận và trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến ngoại giao và lệnh ngừng bắn, cũng như những diễn biến mới trong khu vực. Ông Araghchi cũng có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhưng IRNA không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon đã bị lung lay hôm 25-4 khi hai bên nổ súng lẫn nhau và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh quân đội tấn công mạnh mẽ các mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon.

Tin liên quan

Ông Donald Trump nói về diễn biến bất ngờ trong đàm phán với Iran

Ông Donald Trump nói về diễn biến bất ngờ trong đàm phán với Iran

(NLĐO) – Ngay khi tổng thống Mỹ vừa hủy chuyến công tác của phái đoàn Mỹ tới Islamabad để đàm phán hòa bình vòng 2, phía Iran lập tức "đưa ra một đề xuất mới".

Nghi phạm nổ súng tại tiệc của Nhà Trắng tiết lộ mục tiêu tấn công

(NLĐO) - Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Cole Allen đã tiết lộ mục tiêu tấn công thực sự là các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điểm nóng xung đột ngày 26-4: Ông Donald Trump lại đổi ý về đàm phán với Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến đi của các nhà đàm phán Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để tham gia hòa đàm với Iran.

Donald Trump đàm phán Israel Iran ngừng bắn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo