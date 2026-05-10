HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran hành động “gắt”, tàu hàng trúng đòn ở eo biển Hormuz

Hải Hưng

(NLĐO) - Một tàu hàng bị đánh trúng ngoài khơi Doha trong lúc Qatar tìm cách vượt phong tỏa Hormuz và Iran đe dọa “làm khó” tàu các nước theo Mỹ.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi một tàu hàng bị vật thể chưa xác định đánh trúng ngoài khơi Doha - Qatar.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) trong thông báo ngày 10-5 cho hay "do bị trúng vật thể lạ nên trên tàu xảy ra đám cháy nhỏ".

Thuyền trưởng tàu hàng cũng cho biết vụ việc "không gây thương vong và chưa ghi nhận tác động môi trường".

Iran hành động “gắt”, tuyên bố “nóng” về eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Iran dọa sẽ "làm khó" tàu các nước theo Mỹ khi đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Ảnh: AP

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh một tàu chở dầu của Qatar đang tìm cách phá lệnh phong tỏa do Iran áp đặt tại eo biển huyết mạch Hormuz.

Dữ liệu theo dõi tàu biển tối 9-5 cho thấy tàu chở dầu Al Kharaitiyat của Qatar chuẩn bị vượt qua lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz do hải quân do Iran áp đặt.

Con tàu được nạp hàng tại nhà máy Ras Laffan hồi đầu tháng, hiện được cho là đang di chuyển giữa Oman và Iran với điểm đến là Pakistan, theo Jerusalem Post. 

Nếu hành trình thành công, đây sẽ là chuyến xuất khẩu nhiên liệu đầu tiên của Qatar qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Qatar là một trong những nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, trước đó đã nhiều lần tìm cách "vượt ải" Hormuz nhưng các tàu của họ đều buộc phải quay đầu.

Ngay sau vụ việc tàu Qatar trúng hoả lực, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia nói với hãng tinTasnim rằng các tàu thuộc những quốc gia tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran "sẽ gặp khó khi đi qua eo biển Hormuz". Đây là cảnh báo trực tiếp nhất của Iran trong bối cảnh Tehran muốn biến Hormuz thành công cụ gây sức ép với các nước ủng hộ Washington.

Phong tỏa Hormuz đang gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu. Nguồn cung bị gián đoạn khiến giá dầu tăng mạnh. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gọi đây là "sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu".

Không chỉ cảnh báo bằng tuyên bố quân sự, Iran còn muốn hợp thức hóa quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Các nhà lập pháp Iran cho biết họ đang soạn dự luật về quản lý Hormuz, trong đó có điều khoản cấm tàu của các "quốc gia thù địch" đi qua.

"Từ nay, các quốc gia đi theo Mỹ và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi cho tàu đi qua eo biển Hormuz" – hãng tin IRNA dẫn lời ông Akraminia.

Quan chức quân đội Iran nhấn mạnh cuộc xung đột với Mỹ và Israel đã buộc Tehran "sử dụng tiềm năng địa chính trị của eo biển Hormuz.

Ông quả quyết Tehran đang "thực thi chủ quyền" tại khu vực này và mọi tàu muốn đi qua eo biển phải "phối hợp hành động với Iran".

"Những biện pháp này có thể mang lại cho Iran nhiều lợi ích" – phát ngôn viên quân đội Iran quả quyết.

Tin liên quan

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đề nghị nóng về Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đề nghị nóng về Iran

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng vận chuyển và lưu trữ kho uranium làm giàu của Iran.

Israel lập căn cứ bí mật, không kích quân đội Iraq để giữ kín vị trí?

(NLĐO) – Dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ, tờ The Wall Street Journal cho biết Israel đã thiết lập căn cứ quân sự bí mật tại khu vực hẻo lánh thuộc sa mạc của Iraq.

Thế tiến thoái lưỡng nan của Iran

Iran hiện đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy nguy hiểm.

Mỹ Iran năng lượng phong toả Qatar eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo