Quốc tế

Iran lại "lắc đầu" trước tuyên bố hạt nhân của ông Donald Trump

Xuân Mai

(NLĐO) - Iran vừa bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Tehran đồng ý giao nộp kho uranium làm giàu.

Các nguồn tin chia sẻ với kênh News18 hôm 17-4 rằng cho đến nay chưa hề có thỏa thuận nào như vậy được đưa ra đàm phán.

Bản tin này dẫn lời một nguồn tin thân cận với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định không hề có bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc chuyển giao vật liệu hạt nhân cho Mỹ, mâu thuẫn với tuyên bố của ông Donald Trump.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Một nguồn tin khác từ Iran cũng thẳng thừng bác bỏ thông tin trên, gọi đây là "một lời nói dối khác" và nói thêm rằng chưa có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán hiện tại.

Nguồn tin này nhấn mạnh thêm việc các cuộc đàm phán có được tiếp tục hay không sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc Mỹ phải đáp ứng mọi điều kiện của Iran.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi ông Donald Trump cho biết Mỹ và Iran sắp đạt được một thỏa thuận sau gần 6 tuần xung đột. 

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 16-4, ông Donald Trump tuyên bố Tehran đã đồng ý chuyển giao kho uranium làm giàu. Ông cũng nói thêm rằng có "khả năng rất cao" đạt một thỏa thuận cuối cùng.

Ông Donald Trump cũng ám chỉ khả năng sẽ bay tới Islamabad - Pakistan nếu thỏa thuận được ký kết tại đây, cho thấy các cuộc đàm phán dường như đang bước vào giai đoạn quyết định.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân trong mọi hoàn cảnh. 

Ông bác bỏ ý tưởng về việc chỉ đình chỉ làm giàu uranium trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời nhấn mạnh các lệnh hạn chế này phải có hiệu lực vĩnh viễn.

Ông cũng khẳng định Iran đã thể hiện thái độ đồng tình "rất mạnh mẽ" đối với các điều kiện này. Song song đó, ông Donald Trump nhận định Tehran tỏ ra mềm mỏng hơn trong các vòng đàm phán gần đây so với giai đoạn đầu. 

Những thông tin trái chiều cho thấy tình trạng ngoại giao mong manh giữa hai nước. Trong khi Washington thể hiện sự lạc quan về một bước đột phá tiềm năng, phản ứng của Tehran cho thấy những bất đồng quan trọng vẫn chưa được giải quyết.

Mỹ gấp rút điều lực lượng, quyết xử lý thủy lôi tử thần ở Hormuz?

(NLĐO) - Việc rà phá thủy lôi có thể do thiết bị không người lái dưới nước, tàu chiến ven biển trang bị gói thiết bị chống thủy lôi và trực thăng thực hiện.

Quân đội Lebanon cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi lực lượng vũ trang Hezbollah kiềm chế và hướng tới hòa bình sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày có hiệu lực ở Lebanon.

Điểm nóng xung đột ngày 17-4: NATO ra sao nếu không còn Mỹ?

(NLĐO) - Cuộc chiến ở Iran xoáy sâu vào vết nứt trong liên minh xuyên Đại Tây Dương, làm dấy lên câu hỏi NATO có tồn tại nếu Mỹ rút lui.

Donald Trump đàm phán hạt nhân Iran uranium
