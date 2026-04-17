Quốc tế

Mỹ gấp rút điều lực lượng, quyết xử lý thủy lôi tử thần ở Hormuz?

Phương Linh

(NLĐO) - Việc rà phá thủy lôi có thể do thiết bị không người lái dưới nước, tàu chiến ven biển trang bị gói thiết bị chống thủy lôi và trực thăng thực hiện.

Phía Mỹ tuyên bố 2 tàu khu trục của Mỹ - USS Michael Murphy và USS Frank E. Peterson - đã đi qua eo biển Hormuz khoảng một tuần trước. 

Tuy nhiên, cựu sĩ quan hải quân Mỹ Carl Schuster cho biết đây không phải phương tiện lý tưởng rà phá thủy lôi. Do đó, nhiều khả năng hai tàu khu trục qua eo biển để chứng minh vùng biển không có thủy lôi và có thể đi qua an toàn.

Theo ông Schuster, công tác rà phá thủy lôi nhiều khả năng sẽ do thiết bị không người lái dưới nước, tàu chiến ven biển được trang bị gói thiết bị chống thủy lôi và máy bay trực thăng thực hiện.

Thủy lôi của Iran có nhiều hình dạng khác nhau, như thủy lôi chạm nổ có gai nhọn, thủy lôi cảm biến tĩnh điện, thủy lôi từ tính, thủy lôi âm học, thủy lôi áp suất. Một số loại tiên tiến có bộ đếm cho phép một số lượng tàu nhất định đi qua trước khi phát nổ.

Kịch bản rà phá thủy lôi - Ảnh 1.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Frank E. Petersen Jr. di chuyển trên biển Ả Rập hôm 18-3. Ảnh: US Navy

Ông Schuster nói thủy lôi được vô hiệu hóa bằng hai phương pháp chính là rà soát và truy tìm. Với các loại thủy lôi neo, chuyên gia dùng cơ chế cắt dây cáp nối thủy lôi với đáy biển để thủy lôi nổi lên mặt nước. 

Với thủy lôi đáy biển, tàu quét mìn kéo theo thiết bị có thể bắt chước tín hiệu âm thanh, điện hoặc từ trường của tàu để kích nổ ngay.

Tuy nhiên, ông Schuster nói các kỹ thuật rà phá đơn giản không hiệu quả với các loại thủy lôi phức tạp và thủy lôi chịu áp lực. Do đó, cần triển khai sóng siêu âm trên máy bay không người lái dưới nước, tia laser gắn trên máy bay không người lái hoặc thậm chí máy bay trực thăng để phát hiện vũ khí này. 

Giới phân tích lưu ý năng lực rà phá thủy lôi của Mỹ cũng có hạn. Washington có thể phải tìm kiếm sự hỗ trợ để thực hiện chiến dịch triệt để ở eo biển Hormuz.

Hiện thời, nhiều tàu quét mìn, tàu chiến và tàu hỗ trợ của Mỹ đang dịch chuyển về phía Trung Đông. Tâm điểm là 2 tàu quét mìn USS Chief và USS Pioneer đã rời cảng ở Singapore hôm 10-4 và đi theo hướng Tây rồi di chuyển qua eo biển Malacca.

Tàu tác chiến ven bờ chống thủy lôi USS Tulsa cũng đang đi theo hướng Tây Bắc ở eo Malacca từ ngày 3-4 sau nhiều tuần neo tại Singapore. 

Bên cạnh đó, tàu căn cứ viễn chinh USS John L. Canley cũng được theo dõi khi đi về hướng Tây qua Singapore ngày 23-3, rồi xuất hiện ở Ấn Độ Dương.

Trang War Zone nhận định con tàu này có thể đóng vai trò bệ đỡ cho trực thăng săn mìn, xuồng không người lái hoặc các hoạt động kiểm tra, khám xét tàu trên biển.

Tin liên quan

Ông Donald Trump tuyên bố Iran đồng ý giao uranium làm giàu; giải quyết "cuộc chiến thứ 10"

(NLĐO) - Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý giao nộp lượng uranium làm giàu.

Dàn vũ khí "khủng" làm rung chuyển Trung Đông (*): Cục diện giằng co tại Hormuz

Eo biển Hormuz vốn hẹp nhưng cực kỳ quan trọng bởi là lối duy nhất ra vào vịnh Ba Tư.

Quyết ép đến cùng, Mỹ có giải được "ẩn số" của Iran?

(NLĐO) - Mỹ đẩy mạnh phong tỏa cảng Iran nhằm gây áp lực buộc Tehran nhượng bộ nhưng hiệu quả thực tế vẫn là dấu hỏi lớn khi cả hai bên đều sẵn sàng chịu đựng.

Hải quân Mỹ Iran eo biển Hormuz thủy lôi rà phá thủy lôi
