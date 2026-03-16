Iran lần đầu tiên phóng “tên lửa khiêu vũ” tấn công Mỹ - Israel

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran lần đầu tiên phóng “tên lửa khiêu vũ” tấn công Mỹ - Israel

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Iran hôm 15-3 đã phóng "tên lửa khiêu vũ" Sejjil-2 lần đầu tiên trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, theo hãng tin PressTV của Iran.

Sejjil-2 là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km và khả năng mang tải trọng khoảng 700 kg.

Đây là tên lửa do Iran tự thiết kế và phát triển, còn được biết đến với các tên gọi khác như Ashoura và Ashura.

Nhờ khả năng cơ động ở độ cao lớn, nó được mệnh danh là "tên lửa khiêu vũ", ám chỉ khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa như Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel.

Tên lửa Sejjil-2 của Iran có tầm bắn ước tính khoảng 2.000 km. Ảnh: ET

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Sejjil-2 dài khoảng 18 m, đường kính khoảng 1,25 m và nặng khoảng 23,6 tấn.

Thiết kế nhiên liệu rắn mang lại lợi thế chiến lược, cho phép tên lửa này được chuẩn bị và phóng nhanh hơn so với các hệ thống nhiên liệu lỏng cũ hơn như dòng Shahab.

Iran bắt đầu thiết kế tên lửa Sejjil-2 vào đầu những năm 1990 và phóng thử nghiệm lần đầu vào năm 2008. Tên lửa được cho là đã bay khoảng 800 km. Vụ phóng thứ hai được thực hiện vào tháng 5-2009 để đánh giá các hệ thống dẫn đường và điều hướng được cải tiến.

Trong lần thử nghiệm thứ sáu, tên lửa được cho là đã bay khoảng 1.900 km vào Ấn Độ Dương.

TIN LIÊN QUAN

Vụ phóng tên lửa diễn ra khi cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ - Israel đã bước sang ngày thứ 16. Các báo cáo cho biết hơn 2.000 người đã thiệt mạng, hầu hết là ở Iran và Lebanon.

Lầu Năm Góc tuyên bố lực lượng Mỹ và Israel đã tấn công hơn 15.000 mục tiêu trên khắp Iran kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28-2.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã điều tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đến khu vực cùng với khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ.

Xung đột khó kết thúc sớm?

Trong khi đó, các quan chức Washington - bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright - hôm 15-3 dự báo cuộc xung đột với Iran “sẽ kết thúc trong vòng vài tuần và giá năng lượng sẽ giảm”. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, đồng thời nói rằng ông chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi hôm 15-3 bác bỏ tuyên bố “Tehran muốn đàm phán” của Tổng thống Donald Trump.

“Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn, thậm chí chưa bao giờ yêu cầu đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng tự vệ cho đến khi nào cần thiết. Đây không phải là cuộc chiến sinh tồn. Chúng tôi ổn định và đủ mạnh” - ông Araqchi nói với đài CBS News.

Một diễn biến khác, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 15-3 thông báo dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của họ sẽ bắt đầu được vận chuyển ra thị trường toàn cầu trong thời gian tới. Các quốc gia thành viên IEA cam kết xả kho 411,9 triệu thùng dầu.

Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi việc tắc nghẽn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz cùng chung tay nỗ lực mở lại các tuyến đường vận chuyển.

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ dự định thông báo ngay trong tuần này về việc nhiều quốc gia đã đồng ý thành lập một liên minh để hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Họ vẫn đang thảo luận xem các hoạt động đó sẽ bắt đầu trước hay sau khi xung đột kết thúc.

Hai quan chức Israel tiết lộ Israel và Lebanon dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán trong những ngày tới nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn. Theo đó, lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn sẽ bị giải giáp. Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột khi Hezbollah nổ súng vào Israel.


Tin liên quan

Thủ tướng Israel đăng video bác tin đồn "đã chết"

(NLĐO) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng video bác bỏ "thuyết âm mưu" cho rằng ông "đã chết" trong đòn tấn công từ phía Iran.

Ông Donald Trump nghi tân lãnh tụ tối cao Iran tử nạn, Tehran phản pháo

(NLĐO) - Số phận ông Mojtaba Khamenei - người vừa kế vị cha mình làm Lãnh tụ tối cao Iran - trở thành tâm điểm tranh cãi giữa Washington và Tehran.

Iran "điểm mặt" những tàu không được qua eo biển Hormuz

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi thông báo eo biển Hormuz chiến lược vẫn "mở cửa" đối với hoạt động vận tải quốc tế.

xung đột đàm phán Iran tên lửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo