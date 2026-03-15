Quốc tế

Ông Donald Trump nghi tân lãnh tụ tối cao Iran tử nạn, Tehran phản pháo

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Số phận ông Mojtaba Khamenei - người vừa kế vị cha mình làm Lãnh tụ tối cao Iran - trở thành tâm điểm tranh cãi giữa Washington và Tehran.

Dư luận quốc tế tuần qua xôn xao trước những đồn đoán xoay quanh tình trạng sức khỏe của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Tin đồn xuất hiện ngày càng nhiều vì kể từ khi nắm quyền thay cha (cố Đại giáo chủ Ali Khamenei), Lãnh tụ Tối cao mới chưa từng xuất hiện trước công chúng hay ống kính truyền thông.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ ông Mojtaba Khamenei tử nạn, phía Iran kiên quyết rằng lãnh tụ mới đang “điều hành đất nước với sức khỏe hoàn hảo”.

Trả lời phỏng vấn đài NBC mới đây, ông Donald Trump không ngần ngại đặt ra nghi vấn về tính mạng ông Mojtaba. “Tôi không biết liệu ông ta còn sống hay không. Đến nay, chẳng ai có thể đưa ông ta ra ánh sáng cả” - ông nói.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay ông Mojtaba đã trọng thương, có khả năng bị biến dạng mặt sau khi trúng đòn không kích từ liên quân Mỹ - Israel.

Ông Hegseth thắc mắc về thông điệp được cho là của ông Mojtaba gần đây: “Iran có thừa máy quay và máy ghi âm. Tại sao họ chỉ đưa ra một văn bản tuyên bố?”.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nhanh chóng khẳng định tân Lãnh tụ Tối cao đang có "sức khỏe hoàn hảo" cũng như "hoàn toàn kiểm soát, điều hành tình hình đất nước".

Dù vậy, hoài nghi vẫn không hề giảm khi thông điệp đầu tiên nhà lãnh đạo mới gửi tới người dân Iran vào tuần trước lại do phát thanh viên đọc trên truyền hình, chứ không phải do ông Mojtaba Khamenei đích thân lên tiếng.

Trong bản tuyên bố, tân Lãnh tụ tối cao Iran không nhắc tới tình trạng sức khỏe hay địa điểm ẩn náu hiện tại. Ông Mojtaba Khamenei khẳng định chính quyền Iran sẽ báo thù không chỉ cho cha ông mà còn cho từng người dân Iran ngã xuống. 

Cảnh cáo nhóm quốc gia vùng Vịnh, ông Mojtaba kêu gọi các nước Ả Rập đóng cửa tất cả căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực Trung Đông.

Nhà cầm quyền mới ở Iran gọi sự bảo vệ từ Washington là “lời nói dối”.

Đáng chú ý, tân Lãnh tụ Tối cao Iran hé lộ kế hoạch mở thêm nhiều mặt trận quân sự khác, ông cho hay đó là những nơi “đối phương có ít kinh nghiệm cũng như rất dễ gặp tổn thương”.

Dù ông Mojtaba không tiết lộ chi tiết nhưng giới tình báo quân sự lo ngại đây có thể là chiến dịch tấn công mục tiêu Mỹ, Israel trên toàn cầu.

Bên trong "hòn đảo cấm" mà Iran bảo vệ nghiêm ngặt

(NLĐO) - Kharg, vốn được biết đến với tên gọi "hòn đảo cấm" do bị kiểm soát quân sự nghiêm ngặt, sản xuất tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

