Quốc tế

Iran “điểm mặt” những tàu không được qua eo biển Hormuz

Cao Lực

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi thông báo eo biển Hormuz chiến lược vẫn "mở cửa" đối với hoạt động vận tải quốc tế.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các tàu có liên hệ với Mỹ, Israel và đồng minh của hai nước này sẽ không được phép đi qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc hàng trăm con tàu, bao gồm nhiều tàu của Ấn Độ, vẫn đang mắc kẹt trong tuyến hàng hải hẹp nối giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN, Bộ trưởng Araghchi khẳng định eo biển Hormuz không bị đóng hoàn toàn.

Ông nhấn mạnh các quốc gia khác vẫn được tự do đi lại qua tuyến đường này.

Ông cho rằng một số công ty vận tải biển đang tự lựa chọn tránh khu vực vì lo ngại an toàn, chứ không phải do một lệnh phong tỏa hoàn toàn.

Ông khẳng định một số tàu chở dầu và tàu hàng vẫn đang di chuyển qua eo biển, bất chấp căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) giữa tuần này cho biết 3 tàu hàng bị "vật thể lạ" bắn trúng trong ngày 11-3 ở eo biển Hormuz.

Iran “điểm mặt” những tàu không được qua eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Theo báo cáo của UKMTO, một tàu hàng đã bị "vật thể lạ" bắn trúng, gây hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán.

AP đưa tin con tàu nêu trên gặp nạn khi đang di chuyển ở khu vực phía Bắc Oman, bên trong eo biển Hormuz. Vật thể bắn trúng tàu có thể là một quả đạn pháo.

Tàu chở hàng này sau đó được hải quân Thái Lan xác định là tàu Mayuree Naree treo cờ nước này, bị tấn công và cháy phòng động cơ khi cách bờ biển Oman khoảng 11 hải lý về phía Bắc.

UKMTO cũng thông báo về vụ tấn công khác nhắm vào một tàu container cách tiểu vương quốc Ras Al Khaimah (thuộc Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) 25 hải lý.

Tàu container này được các nguồn tin hàng hải xác định là tàu treo cờ Nhật Bản, mang tên One Majesty.

Một tàu thứ ba, cũng là tàu chở hàng rời, đã bị trúng một vật thể bay chưa xác định ở vị trí khoảng 50 dặm về phía Tây Bắc của Dubai, theo các công ty an ninh hàng hải.

Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard Tech cho biết vật thể này đã làm hư hại phần thân của tàu treo cờ Quần đảo Marshall mang tên Star Gwyneth, đồng thời khẳng định thủy thủ đoàn của tàu vẫn an toàn.

Những vụ việc này đã nâng tổng số tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel nổ ra lên ít nhất 14 chiếc.

Ông Donald Trump tuyên bố bất ngờ về eo biển Hormuz

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ cho biết “nhiều quốc gia” sẽ điều tàu chiến tới để giữ cho eo biển Hormuz luôn thông thoáng nhưng không nêu nước nào sẽ tham gia.

Tehran nói về hợp tác quân sự với Nga - Trung, Mỹ "bác đề xuất chuyển uranium khỏi Iran"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là từ chối đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chuyển lượng uranium làm giàu của Iran sang Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 15-3: Iran bất ngờ nêu điều kiện

(NLĐO) – Iran bất ngờ nêu điều kiện cho tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ tuyên bố có thể dùng sức mạnh quân sự “khai thông” tuyến vận tải này.

