Quốc tế

Mỹ lại gia hạn thời gian mở cửa Hormuz, Iran chuẩn bị giao tranh trên bộ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn thời gian để Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải quốc tế.

Trên mạng xã hội chiều 26-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố "theo yêu cầu của chính phủ Iran", ông "tạm dừng việc phá hủy nhà máy năng lượng thêm 10 ngày".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thời hạn mới dành cho Iran là 8 giờ tối 6-4. Iran phải mở lại eo biển Hormuz để nối lại giao thông hàng hải quốc tế.

Trước đó, vào tối 23-3, Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu Iran nới lỏng sự kiểm soát đối với tuyến đường hàng hải quan trọng này cho hoạt động buôn bán dầu mỏ và vận tải biển sau khi gia hạn thời hạn ban đầu thêm 5 ngày. Thời hạn này dự kiến hết hạn vào ngày 27-3.

Mỹ gia hạn thời gian mở cửa Hormuz, Iran chuẩn bị chiến tranh trên bộ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran (hôm 28-2), các nhà đàm phán của Mỹ, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff, đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump về tình hình đàm phán sau khi Mỹ gửi cho Iran bản đề xuất 15 điểm để chấm dứt chiến sự.

Hôm 25-3, đài truyền hình nhà nước Iran, Press TV, dẫn lời một quan chức Tehran cho biết họ đã bác bỏ đề xuất này sau khi các quan chức chính quyền phủ nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Trong khi đó, hãng tin Tasnim của Iran tiết lộ Iran đã phản hồi kế hoạch 15 điểm của Mỹ. Theo đó, Tehran nêu rõ một số điều kiện, bao gồm chấm dứt các cuộc tấn công và ám sát, đảm bảo xung đột sẽ không tái diễn và bồi thường thiệt hại do chiến sự gây ra.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn riêng, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố "sức mạnh của Iran nằm ở eo biển Hormuz".

"Khu vực này là vùng chiến sự. Không có lý do gì để cho phép tàu của kẻ thù và đồng minh của họ đi qua, nhưng các tàu khác vẫn được tự do đi qua" - ông Araghchi nói.

Tại cuộc họp nội các hôm 26-3, Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran đang "muốn được đạt được thỏa thuận" để chấm dứt xung đột.

"Iran đã thực hiện lời hứa cho phép 10 tàu chở dầu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz trong tuần này như một món quà. Cử chỉ này cho thấy chúng ta đang giao dịch với đúng người trong các cuộc đàm phán hòa bình" - nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Ngược lại, Tehran công khai bác bỏ bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào từ Washington.

Theo các báo cáo từ Iran, thanh niên tình nguyện đang đổ xô đến các trung tâm tuyển quân trên khắp Iran khi nước này huy động hơn 1 triệu người để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên bộ tiềm tàng với Mỹ.

Hãng tin Tasnim cho biết các lực lượng này đã được tổ chức và sẵn sàng chiến đấu.

Mỹ đang chuẩn bị "đòn cuối cùng" giáng lên Iran?

Mỹ đang chuẩn bị "đòn cuối cùng" giáng lên Iran?

(NLĐO) - Trang Axios dẫn nguồn tin cho rằng Mỹ đang tính toán các phương án cho một "đòn quyết định" giáng xuống Iran.

Chiến sự Trung Đông ngày 26-3: Mỹ dọa "mở toang cửa địa ngục", Iran leo thang cảnh báo

(NLĐO) - Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đang gia tăng cả về số lượng và cường độ vào ngày thứ 27 của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Báo Israel: Chỉ huy hải quân Iran chịu trách nhiệm phong tỏa Hormuz đã thiệt mạng

(NLĐO) - Một quan chức Israel cho biết ông Alireza Tangsiri – chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC – đã thiệt mạng trong cuộc không kích tại miền Nam Iran.

