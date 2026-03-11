HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Iran mở rộng mục tiêu vào “túi tiền” của Mỹ, Israel

Hải Hưng

(NLĐO) - Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các trung tâm kinh tế, ngân hàng của Mỹ và Israel tại Trung Đông, rằng "hãy chờ đợi phản ứng đau đớn từ chúng tôi"

Tuyên bố nhắm vào "túi tiền" của Mỹ và Israel được đưa ra bởi phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 11-3, theo hãng tin bán chính thức Mehr.

"Hãy chờ đợi phản ứng đau đớn từ chúng tôi" – phát ngôn viên Ebrahim Zolfaghari nhấn mạnh.

Iran dọa đánh vào “túi tiền” của Mỹ, Israel - Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ tấn công các trung tâm kinh tế cũng như ngân hàng thuộc Mỹ và Israel tron khu vực Trung Đông. Ảnh: Iran Intl

Cảnh báo trên được giới chức Iran phát đi sau khi cáo buộc lực lượng Mỹ - Israel đã tấn công tòa nhà ngân hàng Sepah ở thủ đô Tehran trong đêm hôm trước. 

Đây là một trong những ngân hàng nhà nước lớn nhất Iran và có mối liên hệ lâu đời với quân đội nước này. 

"Sau chiến dịch thất bại, quân đội Mỹ và Israel đã nhắm vào một trong những ngân hàng của đất nước chúng tôi" – phát ngôn viên Zolfaghari nhấn mạnh - "Với hành động bất hợp pháp và bất thường này, kẻ thù đang buộc chúng tôi phải nhắm vào các trung tâm kinh tế và các ngân hàng có liên hệ với họ trong khu vực". 

Bên cạnh đó, phát ngôn viên Zolfaghari còn cảnh báo người dân trong khu vực nên đứng cách xa các ngân hàng ít nhất 1 km.

Các nước láng giềng Iran lại bị tấn công

Nhiều báo cáo tiếp tục được gửi về từ các quốc gia vùng Vịnh cho biết họ đang đối phó các cuộc tấn công xuất phát từ Iran, theo Sky News ngày 11-3.

Giới chức Oman cho biết vào sáng sớm 11-3, nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trên vùng biển phía Bắc thành phố cảng Duqm.

Iran dọa đánh vào “túi tiền” của Mỹ, Israel - Ảnh 2.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV. Loạt tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại nhiều khu vực trong nước, bao gồm cả Dubai.

Bộ Quốc phòng Qatar cũng cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một vụ tấn công bằng tên lửa xuất phát từ Iran...

ngân hàng Mỹ Trung Đông kinh tế Israel Iran tập kích
