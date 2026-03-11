Iran mở rộng mục tiêu vào “túi tiền” của Mỹ, Israel

Tuyên bố nhắm vào "túi tiền" của Mỹ và Israel được đưa ra bởi phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 11-3, theo hãng tin bán chính thức Mehr.

"Hãy chờ đợi phản ứng đau đớn từ chúng tôi" – phát ngôn viên Ebrahim Zolfaghari nhấn mạnh.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ tấn công các trung tâm kinh tế cũng như ngân hàng thuộc Mỹ và Israel tron khu vực Trung Đông. Ảnh: Iran Intl

Cảnh báo trên được giới chức Iran phát đi sau khi cáo buộc lực lượng Mỹ - Israel đã tấn công tòa nhà ngân hàng Sepah ở thủ đô Tehran trong đêm hôm trước.

Đây là một trong những ngân hàng nhà nước lớn nhất Iran và có mối liên hệ lâu đời với quân đội nước này.

"Sau chiến dịch thất bại, quân đội Mỹ và Israel đã nhắm vào một trong những ngân hàng của đất nước chúng tôi" – phát ngôn viên Zolfaghari nhấn mạnh - "Với hành động bất hợp pháp và bất thường này, kẻ thù đang buộc chúng tôi phải nhắm vào các trung tâm kinh tế và các ngân hàng có liên hệ với họ trong khu vực".

Bên cạnh đó, phát ngôn viên Zolfaghari còn cảnh báo người dân trong khu vực nên đứng cách xa các ngân hàng ít nhất 1 km.