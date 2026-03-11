Tàu hàng liên tiếp bốc cháy ở eo biển Hormuz

Theo Guardian, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu hàng đã bị "vật thể lạ" bắn trúng, gây hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán.

Theo thông báo của cơ quan chức năng ngày 11-3, chỉ huy con tàu này đã yêu cầu trợ giúp và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Nhà chức trách vẫn chưa xác định được vật thể bắn vào tàu là gì.

Eo biển Hormuz - Ảnh: TASNIM

Theo AP, con tàu nêu trên gặp nạn khi đang di chuyển ở khu vực phía Bắc Oman, bên trong eo biển Hormuz. Vật thể bắn trúng tàu có thể là một quả đạn pháo.

Sau thông tin ban đầu, UKMTO cho biết đám cháy trên tàu đã được dập tắt, chỉ còn lại một nhóm nhỏ thủy thủ đoàn trên tàu.

Trước đó, cùng ngày, cơ quan này cũng thông báo về vụ tấn công khác nhắm vào một tàu container cách tiểu vương quốc Ras Al Khaimah (thuộc Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) 25 hải lý.

Mức độ thiệt hại chưa được xác định nhưng tất cả thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn - thông báo cho biết.

Eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất thế giới, thường có khoảng 100 tàu thuyền ra vào mỗi ngày trước khi chiến sự hiện nay nổ ra.

Để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đã đóng cửa eo biển này, tấn công khoảng 10 tàu thuyền đi qua trong các ngày gần đây. Nước này vẫn chưa lên tiếng về 2 vụ tấn công mới nhất nêu trên.

Các vụ tấn công tàu hàng ở Hormuz cũng xảy ra sau khi Mỹ tuyên bố đã loại bỏ 16 tàu rải thủy lôi của Iran ngay tại eo biển này.