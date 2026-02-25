Iran phản ứng thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Mọi điều họ cáo buộc về chương trình hạt nhân Iran, tên lửa đạn đạo Iran và số thương vong trong đợt biểu tình hồi tháng 1 là những lời nói dối trắng trợn lặp đi lặp lại” - ông Esmaeil Baghaei, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, nói về những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu liên bang.

Trong bài phát biểu liên bang tối 24-2 (giờ Mỹ), ông Donald Trump gay gắt khi nhắc tới Iran. Ông cáo buộc Iran đang nỗ lực tái xây dựng chương trình hạt nhân sau khi bị Mỹ tấn công hồi năm 2025, đồng thời chế tạo tên lửa “sớm” có khả năng vươn tới Mỹ.

Mặc dù ưu tiên giải quyết khác biệt với Iran thông qua ngoại giao, ông Trump khẳng định “không bao giờ cho phép” nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: MOFA

Trong nhiều năm, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ dành cho mục đích dân sự. Cả tình báo Mỹ lẫn Cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc đều không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Iran đang theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân.

Những bình luận trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông và trước vòng đàm phán Mỹ - Iran thứ ba dự kiến diễn ra vào ngày 26-2. Cuộc thảo luận dự kiến tổ chức ở Geneva - Thụy Sĩ và do Oman làm trung gian.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Iran vẫn cam kết đi theo con đường ngoại giao, song sẵn sàng trả đũa nếu Washington một lần nữa hành động quân sự.

"Chừng nào phẩm giá và lợi ích chung được tôn trọng, chúng tôi sẽ tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán như hiện tại. Ngày mai chúng ta sẽ có vòng đàm phán thứ ba, và chúng tôi sẽ đi trên con đường này trong tương lai. Nhưng nếu các người lặp lại những gì đã làm trước đây, thông qua các hành vi gian trá hay lan truyền thông tin sai lệch, phá hoại bàn đàm phán trong khi Iran theo đuổi ngoại giao, các người một lần nữa sẽ nếm trải đòn giáng mạnh mẽ của dân tộc và lực lượng phòng thủ Iran" - ông Ghalibaf nói.

“Chúng tôi xem xét tất cả lựa chọn, từ ngoại giao tới phòng thủ răn đe, đủ để các người phải hối hận” - ông nói thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh một thỏa thuận tránh xung đột với Washington “đã nằm trong tầm tay”, khi Iran chuẩn bị nối lại đàm phán tại Geneva “với quyết tâm đạt được giao kèo công bằng và bình đẳng, trong thời gian ngắn nhất có thể”.

Ông nói Iran và Mỹ có “cơ hội lịch sử ký một thỏa thuận chưa từng có”, “nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên”.