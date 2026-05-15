Iran ra điều kiện đàm phán, ông Donald Trump dọa "hủy diệt"

Iran tuyên bố sẽ không quay lại bàn đàm phán với Mỹ nếu Washington chưa đáp ứng 5 điều kiện mà Tehran đưa ra, trong đó có việc bồi thường thiệt hại xung đột và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.

Giới chức Iran cho rằng các yêu cầu này là điều kiện tiên quyết để họ khôi phục đối thoại sau nhiều tháng căng thẳng leo thang.

Theo trang Independent, Nhà Trắng khó chấp nhận bởi điều đó gần như đồng nghĩa với việc thừa nhận quyền kiểm soát chính thức của Iran đối với eo biển Hormuz.

Các tàu chở dầu neo ngoài khơi eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammadreza Aref khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát khu vực này "bằng bất cứ giá nào". "Eo biển Hormuz luôn thuộc về Iran. Đó là tài sản của chúng tôi" – ông Aref tuyên bố.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép với Tehran.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Donald Trump cảnh báo Iran phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Washington, nếu không sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng.

"Họ có thể đạt thỏa thuận hoặc sẽ bị hủy diệt" – ông Donald Trump thẳng thừng.

"Họ đã đưa một số tên lửa ra khỏi lòng đất. Tất cả có thể biến mất chỉ trong một ngày" – ông Donald Trump tuyên bố, đồng thời cho biết Mỹ nắm rõ các động thái quân sự của Iran, bao gồm việc di chuyển tên lửa khỏi các cơ sở ngầm.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra đánh giá mềm mỏng hơn về bộ máy điều hành mới của Iran.

Ông Donald Trump cho rằng các quan chức hiện tại "hợp lý hơn" và "khôn ngoan hơn" so với những nhân vật trước đây.

Theo đài Al Jazeera, liên quan chương trình hạt nhân Iran, ông Donald Trump tỏ ra không quá cứng rắn với việc đưa uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này.

Theo ông Donald Trump, yêu cầu đó phần nhiều mang ý nghĩa chính trị và truyền thông hơn là nhu cầu an ninh thực tế.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Trung Quốc đồng tình rằng eo biển Hormuz không nên bị quân sự hóa, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa thể nối lại.