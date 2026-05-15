HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran ra điều kiện đàm phán, ông Donald Trump dọa "hủy diệt"

Tường Như

(NLĐO) - Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammadreza Aref khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz "bằng bất cứ giá nào".

Iran tuyên bố sẽ không quay lại bàn đàm phán với Mỹ nếu Washington chưa đáp ứng 5 điều kiện mà Tehran đưa ra, trong đó có việc bồi thường thiệt hại xung đột và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.

Giới chức Iran cho rằng các yêu cầu này là điều kiện tiên quyết để họ khôi phục đối thoại sau nhiều tháng căng thẳng leo thang.

Theo trang Independent, Nhà Trắng khó chấp nhận bởi điều đó gần như đồng nghĩa với việc thừa nhận quyền kiểm soát chính thức của Iran đối với eo biển Hormuz.

Iran ra điều kiện đàm phán, ông Trump dọa “xóa sổ” - Ảnh 1.

Các tàu chở dầu neo ngoài khơi eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammadreza Aref khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát khu vực này "bằng bất cứ giá nào". "Eo biển Hormuz luôn thuộc về Iran. Đó là tài sản của chúng tôi" – ông Aref tuyên bố.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép với Tehran.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình, ông Donald Trump cảnh báo Iran phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Washington, nếu không sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng.

"Họ có thể đạt thỏa thuận hoặc sẽ bị hủy diệt" – ông Donald Trump thẳng thừng.

"Họ đã đưa một số tên lửa ra khỏi lòng đất. Tất cả có thể biến mất chỉ trong một ngày" – ông Donald Trump tuyên bố, đồng thời cho biết Mỹ nắm rõ các động thái quân sự của Iran, bao gồm việc di chuyển tên lửa khỏi các cơ sở ngầm.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra đánh giá mềm mỏng hơn về bộ máy điều hành mới của Iran.

Ông Donald Trump cho rằng các quan chức hiện tại "hợp lý hơn" và "khôn ngoan hơn" so với những nhân vật trước đây.

Theo đài Al Jazeera, liên quan chương trình hạt nhân Iran, ông Donald Trump tỏ ra không quá cứng rắn với việc đưa uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này.

Theo ông Donald Trump, yêu cầu đó phần nhiều mang ý nghĩa chính trị và truyền thông hơn là nhu cầu an ninh thực tế.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Trung Quốc đồng tình rằng eo biển Hormuz không nên bị quân sự hóa, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa thể nối lại.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh

(NLĐO) - Trưa 15-5 (giờ Bắc Kinh), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày.

Tàu chiến Mỹ đợi lệnh, Iran "mở cửa" Hormuz cho nhiều tàu Trung Quốc

(NLĐO) - Một tàu tấn công đổ bộ của hải quân Mỹ đóng tại San Diego đang chuẩn bị triển khai khi căng thẳng với Iran vẫn khó lường trên nhiều mặt trận.

Điểm nóng xung đột ngày 15-5: Tại sao Iran "bực mình" UAE đến thế?

(NLĐO) - Quan hệ gần gũi giữa Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với Mỹ và Israel đã biến quốc gia này trở thành mục tiêu của Iran thời gian gần đây.

Mỹ Donald Trump đàm phán hạt nhân Iran Marco Rubio
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo