HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran tuyên bố dội tên lửa siêu vượt âm, bác bỏ tin đồn suy yếu

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Bất chấp sức ép quân sự bủa vây, Iran tuyên bố triển khai dòng tên lửa đa đầu đạn cùng vũ khí siêu vượt âm thế hệ mới vào làn sóng phản công thứ 23.

Dẫn thông cáo mới nhất từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Press TV đưa tin Iran tiếp tục ráo riết tiến hành Chiến dịch "Lời hứa chân thật 4" với làn sóng phản công thứ 23.

IRGC đang triển khai hàng loạt hệ thống tên lửa thế hệ mới nhằm vào nhiều mục tiêu của liên quân Mỹ - Israel, đáng chú ý có vũ khí siêu vượt âm.

Iran tuyên bố dội tên lửa siêu vượt âm vào Mỹ- Israel, bác bỏ tin đồn suy yếu - Ảnh 1.

Tên lửa Iran tấn công Israel gây thiệt hại không nhỏ. Ảnh: Press TV

Phía Iran tuyên bố hệ thống tên lửa tiên tiến họ sử dụng trong đợt tấn công thứ 23 có khả năng cùng lúc đánh trúng nhiều nơi.

Nhiều ý kiến dự đoán đó có thể là tên lửa mang nhiều đầu đạn, hoặc đầu đạn có thể phân tán thành những phần nhỏ sau khi phóng ra.

Lực lượng IRGC nói rằng họ đánh trúng một số cơ sở quân sự do Mỹ quản lý, gồm: căn cứ Sheikh Isa, Juffair, Ali al-Salem, al-Azraq tại Bahrain, Kuwait và Jordan.

Iran tuyên bố dội tên lửa siêu vượt âm vào Mỹ- Israel, bác bỏ tin đồn suy yếu - Ảnh 2.

Nhiều báo cáo quân sự cho thấy các hệ thống phòng không hiện có trên thế giới hầu như không có khả năng đánh chặn tên lửa Fattah-2 do Iran sản xuất. Ảnh: Press TV

Quân đội Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan đến tuyên bố từ phía đối phương.

Iran nhấn mạnh tên lửa nhắm vào trung tâm công nghệ Be'er Sheva thuộc Israel, nhiều trung tâm công nghệ tiên tiến khác; cũng như cơ sở an ninh mạng, địa điểm hỗ trợ quân sự.

Ngoài ra, phía Iran bác bỏ tin đồn cho rằng năng lực phòng thủ ở nước này đang suy yếu hoặc mọi chiến dịch tên lửa cùng máy bay không người lái do IRGC triển khai đang thất bại. 

Chiến dịch "Lời hứa chân thật 4" sử dụng hàng loạt hệ thống tên lửa tiên tiến, gồm có Khorramshahr-4, Kheibar và Fattah.

Đặc biệt, một loại tên lửa siêu vượt âm có thể bay nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh cũng được Iran mang ra tiền tuyến.

Loạt tên lửa siêu vượt âm này thành công tập kích nhiều mục tiêu trên khắp Israel và cơ sở quân sự Mỹ, thông cáo do IRGC phát hành nêu rõ.

Mưa tên lửa siêu nặng của Iran xuyên thủng 7 lớp phòng thủ của Israel


Tin liên quan

VIDEO: Israel thả 100 quả bom phá hủy hầm ngầm của Lãnh tụ Tối cao Iran

(NLĐO) - Israel tuyên bố máy bay chiến đấu của không quân Israel đã thả khoảng 100 quả bom xuống hầm ngầm của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ở Tehran.

Yếu tố sống còn có thể định đoạt kết quả cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định số lượng tên lửa, bệ phóng và tên lửa đánh chặn sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thời gian của cuộc chiến Mỹ - Iran - Israel.

NÓNG: Mỹ sẽ bắt đầu hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng trong 45 ngày tới

(NLĐO) - Cơ quan hải quan Mỹ đang chuẩn bị một hệ thống nhằm hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng cho khoảng 330.000 nhà nhập khẩu.

Mỹ Trung Đông Iran tên lửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo