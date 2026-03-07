Iran tuyên bố dội tên lửa siêu vượt âm, bác bỏ tin đồn suy yếu

Dẫn thông cáo mới nhất từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Press TV đưa tin Iran tiếp tục ráo riết tiến hành Chiến dịch "Lời hứa chân thật 4" với làn sóng phản công thứ 23.

IRGC đang triển khai hàng loạt hệ thống tên lửa thế hệ mới nhằm vào nhiều mục tiêu của liên quân Mỹ - Israel, đáng chú ý có vũ khí siêu vượt âm.

Tên lửa Iran tấn công Israel gây thiệt hại không nhỏ. Ảnh: Press TV

Phía Iran tuyên bố hệ thống tên lửa tiên tiến họ sử dụng trong đợt tấn công thứ 23 có khả năng cùng lúc đánh trúng nhiều nơi.

Nhiều ý kiến dự đoán đó có thể là tên lửa mang nhiều đầu đạn, hoặc đầu đạn có thể phân tán thành những phần nhỏ sau khi phóng ra.

Lực lượng IRGC nói rằng họ đánh trúng một số cơ sở quân sự do Mỹ quản lý, gồm: căn cứ Sheikh Isa, Juffair, Ali al-Salem, al-Azraq tại Bahrain, Kuwait và Jordan.

Nhiều báo cáo quân sự cho thấy các hệ thống phòng không hiện có trên thế giới hầu như không có khả năng đánh chặn tên lửa Fattah-2 do Iran sản xuất. Ảnh: Press TV

Quân đội Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan đến tuyên bố từ phía đối phương.

Iran nhấn mạnh tên lửa nhắm vào trung tâm công nghệ Be'er Sheva thuộc Israel, nhiều trung tâm công nghệ tiên tiến khác; cũng như cơ sở an ninh mạng, địa điểm hỗ trợ quân sự.

Ngoài ra, phía Iran bác bỏ tin đồn cho rằng năng lực phòng thủ ở nước này đang suy yếu hoặc mọi chiến dịch tên lửa cùng máy bay không người lái do IRGC triển khai đang thất bại.

Chiến dịch "Lời hứa chân thật 4" sử dụng hàng loạt hệ thống tên lửa tiên tiến, gồm có Khorramshahr-4, Kheibar và Fattah.

Đặc biệt, một loại tên lửa siêu vượt âm có thể bay nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh cũng được Iran mang ra tiền tuyến.

Loạt tên lửa siêu vượt âm này thành công tập kích nhiều mục tiêu trên khắp Israel và cơ sở quân sự Mỹ, thông cáo do IRGC phát hành nêu rõ.

