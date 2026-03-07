Iran tuyên bố tấn công tàu dầu của Mỹ; ông Donald Trump cảnh báo nóng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran tuyên bố tấn công tàu dầu của Mỹ; ông Donald Trump cảnh báo nóng

Anh Thư

(NLĐO) - Phía Iran tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) trong ngày 7-3.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu treo cờ quần đảo Marshall ở vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) và tuyên bố đó là tài sản của Mỹ.

Theo trang Sepah News, tàu chở dầu này mang tên thương mại là Louise P, bị máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Iran tuyên bố tấn công tàu dầu của Mỹ, Tổng thống Donald Trump cảnh báo nóng - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là một tàu chở dầu bốc cháy - Ảnh: TASNIM

Trước đó, hãng tin Tasnim cho biết một tàu chở dầu mang tên "Prima" cũng đã bị IRGC tấn công bằng UAV cảm tử trong buổi sáng cùng ngày.

Tàu Prima bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz và phía Iran cáo buộc tàu này "phớt lờ những cảnh báo liên tục từ Hải quân IRGC về việc cấm đi lại và điều kiện không an toàn ở eo biển Hormuz".

Bản tin không thông tin chi tiết về con tàu này.

Trước đó, trong ngày 6-3, IRGC tỏ ra thách thức hải quân Mỹ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo điều chiến hạm đến hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

"Iran hoan nghênh mạnh mẽ việc Mỹ triển khai lực lượng hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz và đang chờ xem họ sẽ hiện diện ra sao tại khu vực" - phát ngôn viên IRGC Alimohammad Naini nói.

Cũng trong ngày 7-3, Iran tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Căn cứ Không quân Al Dhafra tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), là nơi lực lượng Mỹ đồn trú.

Phía UAE cho biết cho biết Iran đã phóng tới 16 tên lửa đạn đạo và 121 UAV vào nước này trong ngày 7-3, trong đó có 2 chiếc UAV đã bắn trúng mục tiêu. 

Cùng ngày, Kuwait đánh chặn được 1 chiếc UAV, theo hãng tin AP.

Người phát ngôn quân đội Jordan Mustafa Hiyari cũng cáo buộc Iran đã phóng tới 119 tên lửa và UAV vào nước này kể từ khi xung đột nổ ra trong khu vực, nhắm vào các mục tiêu hoàn toàn thuộc về Jordan, mặc dù Jordan không bắn bất kỳ tên lửa nào vào Iran.

Các cuộc tấn công này diễn ra song song với việc Iran và Israel tiếp tục tấn công nhau và bất chấp việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xin lỗi các nước láng giềng, nói rằng hội đồng lãnh đạo lâm thời đã nhất trí hôm 6-3 rằng sẽ không có thêm cuộc tấn công nào nhằm vào các nước này trừ khi họ tấn công Iran trước.

"Hôm nay Iran sẽ bị tấn công rất mạnh"

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7-3 đã tuyên bố rằng "Hôm nay Iran sẽ bị tấn công rất mạnh", cảnh báo nhiều quan chức khác của Iran sẽ bị nhắm mục tiêu.

Ông Trump đưa ra những bình luận này trên mạng xã hội Truth Social của mình, đồng thời nhắc đến lời xin lỗi của Tổng thống Iran.

“Những khu vực và nhóm người mà trước đây chưa từng được xem xét là mục tiêu tấn công đang bị xem xét nghiêm túc để tiêu diệt hoàn toàn và chắc chắn dẫn đến tử vong, do hành vi xấu của Iran” - nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Tin liên quan

Giá xăng, dầu thế giới đồng loạt tăng vọt

Giá xăng, dầu thế giới đồng loạt tăng vọt

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran có thể kéo dài từ 4-5 tuần nhưng cũng có khả năng tiếp tục lâu hơn.

Iran tuyên bố dội tên lửa siêu vượt âm, bác bỏ tin đồn suy yếu

(NLĐO) - Bất chấp sức ép quân sự bủa vây, Iran tuyên bố triển khai dòng tên lửa đa đầu đạn cùng vũ khí siêu vượt âm thế hệ mới vào làn sóng phản công thứ 23.

Chuyên gia: Cứ mỗi ngày tấn công Iran, Mỹ tốn gần 900 triệu USD

(NLĐO) – Không chỉ binh sĩ thiệt mạng mà chiến dịch “Epic Fury” tại Iran còn khiến Mỹ tiêu tốn hàng tỉ USD chỉ sau vài ngày xung đột kể từ hôm 28-2.

Donald Trump Israel Iran tàu chở dầu Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo