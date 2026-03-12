Mỹ đã tốn bao nhiêu cho cuộc xung đột với Iran?

Theo AP, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ước tính tuần đầu tiên của cuộc xung đột với Iran đã tiêu tốn hơn 11,3 tỉ USD.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Chris Coons, đảng Dân chủ, hôm 11-3 cho rằng số tiền này thậm chí còn cao hơn vì con số hiện tại không bao gồm mọi khía cạnh của cuộc xung đột. Ông Coons cho hay: "Nếu chỉ tính riêng chi phí thay thế số đạn dược đã sử dụng, con số này đã vượt xa mốc 10 tỉ USD".

Máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ. Ảnh: Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ

Ước tính trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc số tiền sẽ yêu cầu Quốc hội phê duyệt trong dự luật ngân sách bổ sung nhằm trang trải cho chi phí đang leo thang của cuộc xung đột.

Một số trợ lý quốc hội cho biết họ dự đoán Nhà Trắng sẽ sớm đệ trình yêu cầu lên quốc hội để xin thêm kinh phí cho cuộc xung đột, có thể khoảng 50 tỉ USD.

Hiện chưa rõ cuộc xung đột sẽ kéo dài bao lâu. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những phát ngôn mâu thuẫn hôm 10-3 khi nói rằng cuộc chiến sẽ kết thúc "rất sớm", trong khi tại cùng sự kiện đó, ông lại nói rằng tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth rằng đây chỉ là "sự khởi đầu" cũng có thể đúng. Ông Donald Trump nói: "Tôi nghĩ cả hai đều có thể đúng".

Trong diễn biến liên quan, vài phút sau khi tuyên bố Iran đã phóng tên lửa vào Israel sáng 12-3 (giờ địa phương), quân đội Israel cho biết họ đã bắt đầu một "làn sóng tấn công quy mô lớn" ở Tehran.

Quân đội Israel cũng cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào lực lượng Hezbollah bằng các cuộc tấn công và đột kích ở nhiều khu vực khác nhau của Lebanon. Cuộc tấn công bao gồm cả thủ đô Beirut, nơi những tiếng nổ lớn được nghe thấy ở khu vực trung tâm thành phố vào sáng sớm 12-3.