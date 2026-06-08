Iran siết chặt "vũ khí lợi hại nhất", đối đầu trực diện với Mỹ

Iran đang tăng cường khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới - trong bối cảnh quan hệ với Mỹ tiếp tục căng thẳng sau lệnh ngừng bắn mong manh.

Theo WION, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Iran mới đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cho rằng giá trị chiến lược của tuyến hàng hải này còn quan trọng hơn cả vũ khí hạt nhân.

Quan chức Iran này khẳng định eo biển Hormuz sẽ không còn vận hành như trước đây, đồng thời cho biết Quốc hội Iran đang xúc tiến các bước pháp lý liên quan đến việc quản lý tuyến đường biển chiến lược này.

Các tàu hàng hoạt động tại vịnh Oman gần eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Ảnh: AP

Song song với những tuyên bố cứng rắn, Tehran cũng bắt đầu thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo ông Mohsen Zangeneh, thành viên Ủy ban Ngân sách và Kế hoạch Quốc hội Iran, các tàu được phép quá cảnh phải trả từ 1,5-2 triệu USD/chuyến.

Thông tin được hãng thông tấn bán chính thức Fars công bố, cho biết hơn 300 tàu nước ngoài, chủ yếu là tàu chở dầu, đã đăng ký xin giấy phép lưu thông kể từ khi Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư của Iran đi vào hoạt động hồi đầu tháng 5.

Iran khẳng định đây không phải là phí quá cảnh mà là khoản chi trả cho các dịch vụ dẫn đường, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối từ Mỹ khi Washington yêu cầu khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải tại khu vực.

Trong khi đó, tình hình quân sự tại vùng Vịnh tiếp tục nóng lên. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran bị cho là đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz.

Hai bên cũng cáo buộc lẫn nhau thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự trong khu vực.