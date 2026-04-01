Iran tấn công nhiều căn cứ Mỹ, ông Donald Trump nói sẽ sớm kết thúc xung đột

Theo hãng tin Tasnim, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết lực lượng hải quân của họ đã thực hiện một loạt các hoạt động nhanh chóng và chính xác nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực trong ngày 31-3, bao gồm nhiều căn cứ và tàu thuyền.

Trong đó, một tàu container mà IRGC nói là của Israel, có tên "Express Halfong", đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo ở vùng biển trung tâm vịnh Ba Tư.

Ngoài ra, một địa điểm tập trung của lính thủy đánh bộ Mỹ trên bờ biển Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã thành mục tiêu của những chiếc máy bay không người lái (UAV).

IRGC cũng tuyên bố đã phá hủy hệ thống chống UAV Hawk của Hạm đội 5, là lực lượng Mỹ tại TP Manama - Bahrain; cũng như phá hủy 2 hệ thống radar cảnh báo sớm tiên tiến tại căn cứ Ahmad Al-Jaber của Mỹ (đặt tại Kuwait).

Các cuộc tấn công nói trên đều được thực hiện bằng UAV.

Song song đó, Hải quân IRGC khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát vững chắc của lực lượng này, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào của kẻ thù sẽ ngay lập tức bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa và UAV.

Trong khi đó, tờ Times of Israel dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 31-3 tại Nhà Trắng rằng Mỹ sẽ rời khỏi Iran "rất sớm", đồng thời khẳng định giá xăng dầu sau đó cũng sẽ giảm mạnh.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Mỹ nói nước này sẽ sớm kết thúc cuộc xung đột, “có thể trong vòng 2 tuần, hoặc có thể thêm vài ngày nữa để hoàn thành nhiệm vụ.”

Mặc dù từng liên tục liệt kê 4-5 mục tiêu cho chiến dịch quân sự, giờ đây ông Donald Trump nói rằng ông "chỉ có một mục tiêu: Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân và mục tiêu đó đã đạt được".

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng Mỹ có thể đạt được thỏa thuận với Iran trong vài tuần tới. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, “chúng ta sẽ tìm cách dung hòa, tôi đã nhắm đến một vài giải pháp tốt. Nhưng nếu họ ngồi vào bàn đàm phán, điều đó sẽ rất tốt.”

Về eo biển Hormuz, ông nói rằng các quốc gia khác muốn vận chuyển dầu qua tuyến đường thủy quan trọng này sẽ phải "tự lo liệu". Cũng theo ông Donald Trump, Iran có thể thả thủy lôi hoặc dùng súng máy và súng phóng lựu bắn vào tàu thuyền.



