Quốc tế

VIDEO: Mỹ trút bom xuyên phá hạng nặng xuống Iran, nổ dây chuyền dữ dội

Hải Hưng

(NLĐO) - Mỹ dường như sử dụng bom xuyên phá nặng hơn 900 kg tấn công, gây nổ dữ dội kho đạn tại TP Isfahan, thủ phủ tỉnh cùng tên thuộc miền Trung Iran.

"Một số lượng đáng kể bom xuyên phá được sử dụng trong đợt tấn công nhằm vào kho đạn lớn ở TP Isfahan" - báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ.

Cùng thời điểm đó, Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social đoạn video không kèm theo chú thích, ghi lại hàng loạt vụ nổ lớn làm rực sáng bầu trời đêm, kèm theo những đám cháy lớn và cột khói bốc cao.

Nội dung đoạn video thể hiện nhiều vụ nổ nối tiếp nhau, cho thấy có thể đã xảy ra hiện tượng nổ dây chuyền.

Mỹ dùng bom xuyên phá hạng nặng "trút" xuống Iran - Ảnh 1.

Hàng loạt vụ nổ lớn làm rực sáng bầu trời đêm tại TP Isfahan. Ảnh cắt từ clip: TruthSocial/realDonaldTrump

Vị quan chức Mỹ nói trên nhận định đoạn video này nhiều khả năng ghi lại trực tiếp diễn biến của cuộc tấn công.

TP Isfahan nằm phía Nam thủ đô Tehran, dọc theo sông Zayandeh. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, do nằm tại điểm giao thoa giữa chương trình hạt nhân, hạ tầng quân sự và ý nghĩa biểu tượng quốc gia của Iran.

Tỉnh Isfahan hiện có nhiều cơ sở liên quan tới lực lượng vũ trang Iran, cùng các ngành công nghiệp quốc phòng chủ chốt. Trong số này có Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Nhiên liệu hạt nhân Esfahan, cơ sở giữ vai trò trong xử lý uranium.

Khu vực này cũng là nơi đặt Công ty Công nghiệp Sản xuất máy bay Iran, đơn vị chuyên về sản xuất hàng không vũ trụ, bảo dưỡng trực thăng và thiết bị quân sự. 

Với các cơ sở quân sự, công nghiệp và hạt nhân cùng hiện diện trong một khu vực, Isfahan từ lâu đã được xem là địa điểm có ý nghĩa đặc biệt trong cấu trúc an ninh chiến lược của Iran.

Cuộc tấn công nhằm vào Isfahan diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa "cho nổ tung và xóa sổ toàn bộ" nhà máy điện, giếng dầu, nhà máy khử mặn và đảo Khrag của Iran nếu Tehran không đạt thỏa thuận với Mỹ và "lập tức mở lại" eo biển Hormuz.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho biết Washington đang tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf.

Dù vậy, giới chức Iran phủ nhận rằng không hề có đàm phán trực tiếp và cáo buộc Mỹ đưa ra thông tin sai lệch về các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Donald Trump đăng tải video ghi lại cảnh dường như Mỹ sử dụng bom xuyên phá hơn 900 kg tấn công kho đạn tại TP Isfahan của Iran hôm 31-3. Nguồn: TruthSocial/realDonaldTrump


Chỉ Nga mới đủ sức dàn xếp "thỏa thuận lớn" cho Mỹ và Iran?

(NLĐO) – Nga là quốc gia duy nhất có đủ khả năng hòa giải các bên trong xung đột ở Trung Đông và dẫn dắt họ đến chỗ ký kết một “thỏa thuận lớn”.

Tổng thống Donald Trump "sẵn sàng chấm dứt xung đột mà không cần mở lại Hormuz"?

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chiến dịch nên tập trung vào việc đạt được các mục tiêu chính là làm suy yếu hải quân và kho tên lửa của Iran.

Yêu cầu đàm phán mới trị giá hàng tỉ USD của Iran

(NLĐO) - Nếu Iran thành công trong việc thu phí 2 triệu USD cho mỗi tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, nước này có thể thu về hàng tỉ USD mỗi năm

