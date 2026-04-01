Truyền thông Mỹ: Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ xuất phát tới Trung Đông

"Tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng biên đội hộ tống gồm các tàu khu trục lớp Arleigh Burke đã rời Norfolk thuộc bang Virginia - Mỹ ngày 31-3 để triển khai tới khu vực Trung Đông" – Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Dự kiến nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 của Mỹ sẽ mất khoảng 3 tuần để tới nơi.

USS George H.W. Bush được điều tới Trung Đông sau khi tàu sân bay chủ lực USS Gerald R. Ford của hải quân Mỹ rời khu vực để sửa chữa.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford được cho là đã tới Croatia để sửa chữa sau sự cố hoả hoạn. Ảnh: AP

Chiến hạm đắt đỏ nhất từng được Mỹ chế tạo với giá 13,2 tỉ USD phải rời chiến dịch vì xảy ra hoả hoạn tại khu giặt ủi trên tàu.

Trước đó, báo Wall Street Journal đã đưa tin về việc Mỹ triển khai USS George H.W. Bush tới Trung Đông.

Động thái mới nhất của Washington diễn ra vào thời điểm cuộc chiến liên quan tới Iran tiếp tục gây ra hàng loạt hệ lụy về an ninh và kinh tế.

Diễn biến này cũng đến giữa lúc Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến gây gián đoạn hoạt động tại eo Hormuz, đẩy giá năng lượng lên cao.

Tuy nhiên, trong ngày 31-3, ông Donald Trump lại nói Mỹ có thể chấm dứt cuộc chiến với Iran mà không cần đạt được thỏa thuận, riêng khủng hoảng Hormuz thì để các nước khác xử lý.

Xung đột bắt đầu từ ngày 28-2 còn kéo theo loạt đòn đáp trả của Iran nhằm vào những đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh.



