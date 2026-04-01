Mỹ có thể ngừng chiến với Iran mà không cần thỏa thuận, "nhường" Hormuz cho các nước khác

Khi được hỏi liệu một nỗ lực ngoại giao thành công với Iran có phải là điều kiện tiên quyết để Mỹ khép lại chiến dịch không, ông Donald Trump khẳng định là không.

Tổng thống Donald Trump hôm 31-3 cũng dự báo Mỹ sẽ kết thúc cuộc chiến với Iran trong vòng hai đến 3 tuần tới, ám chỉ rằng Mỹ phần lớn đã đạt được các mục tiêu quân sự và sẽ "nhường lại" cho các quốc gia khác giải quyết các vấn đề ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ có thể chấm dứt cuộc chiến với Iran mà không cần đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán. Ảnh: AP

Khi tiếp tục trả lời câu hỏi từ các nhà báo tại Nhà Trắng, ông Donald Trump tái khẳng định việc đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz "không phải là việc của Mỹ".

Theo The Guardian, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không can dự vào những gì xảy ra tại eo biển này, đồng thời cho rằng trách nhiệm duy trì hoạt động của tuyến đường thủy huyết mạch sẽ thuộc về các quốc gia đang phụ thuộc vào nó. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh chẳng có lý do gì để Mỹ phải làm việc này.

Ông nói: "Đó không phải là việc của chúng tôi. Đó sẽ là việc của Pháp. Đó sẽ là việc của bất kỳ ai đang sử dụng eo biển này".

Những phát ngôn này làm nổi bật các quan điểm có phần thay đổi và đôi khi mâu thuẫn từ Washington về cách thức kết thúc cuộc chiến hiện đã bước sang tuần thứ 5.

Trước đó, tổng thống Mỹ cũng chỉ trích gay gắt các đồng minh vì đã không đóng góp nhiều hơn để hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ trong cuộc chiến tại Iran. Các nguồn tin cho hay Pháp và Ý đã phản đối một số hoạt động quân sự của Mỹ và Israel, động thái phơi bày sự chia rẽ giữa các đồng minh NATO.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cho biết ông Donald Trump sẵn sàng đạt thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và đe dọa đẩy nền kinh tế toàn cầu vào vòng xoáy suy thoái.

Ông Hegseth cho hay các cuộc đàm phán đang diễn ra và có những tiến triển tích cực nhưng Mỹ vẫn sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến nếu Iran không tuân thủ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại Iran Abbas Araqchi hôm 31-3 cho rằng ông đã nhận được các thông điệp trực tiếp từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nhưng đây không được xem là "đàm phán" - theo Al Jazeera.