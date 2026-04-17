Quốc tế

Ông Donald Trump nói Israel "bị cấm" ném bom ở Lebanon, Iran "hứa không bao giờ đóng Hormuz"

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran cam kết "không bao giờ" đóng cửa eo biển Hormuz nữa, song Tehran chưa xác nhận thông tin này.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo NATO đã gọi điện và đề nghị giúp đỡ trong vấn đề eo biển Hormuz, song ông đã từ chối và bảo liên minh này “tránh xa”. 

Đồng thời, ông nhấn mạnh Iran đồng ý “không bao giờ” đóng cửa eo biển Hormuz. “(Eo biển) sẽ không còn bị lợi dụng như một vũ khí chống thế giới nữa” - ông viết.

Ngoài ra, tổng thống Mỹ nói thêm “Iran, với sự giúp đỡ của Mỹ, đã hoặc đang rà phá tất cả thủy lôi!” và đồng ý chuyển giao uranium.

Phía Iran chưa xác nhận về tuyên bố không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz cũng như chuyển giao uranium được làm giàu cao.

Thông tin về việc Iran mở lại eo biển Hormuz, dù được Bộ trưởng Ngoại giao thông báo song vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

Một quan chức quân đội cấp cao Iran cho biết mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz cần sự cho phép của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong khi đó, một quan chức khác nói tất cả tàu thương mại, bao gồm cả tàu mang cờ Mỹ, đều được đi qua eo biển.

Ông Trump nói Iran hứa "không bao giờ" đóng cửa eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 17-4 cho biết Anh và Pháp sẽ dẫn đầu một sứ mệnh đa quốc gia nhằm "bảo vệ tự do hàng hải" tại eo biển Hormuz ngay khi điều kiện cho phép.

Ông Starmer khẳng định sứ mệnh này sẽ hoàn toàn mang ý nghĩa hòa bình và phục vụ phòng thủ, với mục đích trấn an hoạt động vận tải thương và hỗ trợ nỗ lực rà phá thủy lôi. Vị thủ tướng đã gửi lời mời tới nhiều quốc gia, với khoảng 10 quốc gia cam kết đóng góp nguồn lực.

Mỹ "đe" Israel

Cũng trên Truth Social ngày 17-4, ông Donald Trump khẳng định Israel “bị Mỹ cấm” ném bom Lebanon. Tình hình ở Lebanon và sự hiện diện của nhóm Hezbollah sẽ được giải quyết riêng biệt với Iran và theo “cách thức thích hợp”.

Ông Michael Hanna - Giám đốc chương trình Mỹ tại International Crisis Group - nhận định tốc độ đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel cho thấy tầm ảnh hưởng của ông Donald Trump lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

“Cũng như những sự kiện ở Yemen, Iran và Dải Gaza thời gian qua, ông Donald Trump đã chứng minh khả năng đưa Israel vào khuôn khổ khi chính sách của Israel đe dọa đến các ưu tiên của ông ấy” - ông Hanna nói với Al Jazeera.

Giống các nhà phân tích khác, ông Hanna đã hạ thấp triển vọng về một thỏa thuận toàn diện hơn giữa Israel và Hezbollah, nhưng cho rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon làm tăng cơ hội giảm leo thang chiến sự khu vực.

Còn khối nghị sĩ Hezbollah trong quốc hội Lebanon chỉ trích mạnh mẽ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon với Israel. 

Họ cho rằng Lebanon bị đẩy vào “con đường nhượng bộ nguy hiểm” mà nước này không thể thực hiện. 

“Chính phủ đã bội ước mọi cam kết trước đó như một điều kiện tiên quyết để tham gia vào quá trình đàm phán nào” - nhóm này nói.

Song khối nghị sĩ Hezbollah cũng ủng hộ lệnh ngừng bắn, với điều kiện đây là thỏa thuận toàn diện, bao trùm toàn bộ lãnh thổ Lebanon, và là bước chuẩn bị cho việc Israel rút quân hoàn toàn. Khối ghi nhận “nhờ áp lực và các cuộc tiếp xúc ngoại giao của Iran” trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn.

Sau những thông tin tích cực về lệnh ngừng bắn và eo biển Hormuz, giá dầu lao dốc mạnh, trong khi vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng vọt ngay từ đầu phiên giao dịch tại New York.

Tối 17-4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent có lúc giảm 10% xuống 89 USD/thùng, còn dầu WTI giảm 11% về 83 USD/thùng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng mạnh, chạm mốc 4.860 USD/ounce - theo kênh CNBC.

Iran thông báo "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz, ông Donald Trump "cảm ơn"

(NLĐO) - Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả tàu thương mại theo lộ trình phối hợp trong suốt thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon.

Xung đột Trung Đông 17-4: Iran tuyên bố "vẫn sẵn sàng bóp cò", tín hiệu tích cực xuất hiện

(NLĐO) - Phóng viên Al Jazeera cho biết ở Islamabad - Pakistan đã xuất hiện các "tín hiệu hy vọng" về vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran.

Iran lại "lắc đầu" trước tuyên bố hạt nhân của ông Donald Trump

(NLĐO) - Iran vừa bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Tehran đồng ý giao nộp kho uranium làm giàu.

