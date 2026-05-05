Iran tung bản đồ kiểm soát "yết hầu" Hormuz, bộ trưởng ngoại giao đi Bắc Kinh

Theo hãng tin CNN dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước Iran, IRGC hôm 4-5 đã ra mắt bản đồ "khu vực kiểm soát mới" tại chốt chặn hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Bản đồ này được hãng thông tấn bán chính thức Fars đăng tải, vạch ra ranh giới quân sự kéo dài từ đảo Qeshm và núi Mobarak của Iran tới tận các tiểu quốc Umm al Quwain và Fujairah của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Động thái quân sự này diễn ra cùng thời điểm giới chức UAE báo cáo về một vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại cảng dầu Fujairah vào ngày 4-5, gây hỏa hoạn và khiến ba công dân Ấn Độ bị thương.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ "hướng dẫn" tàu thuyền theo chiến dịch "Dự án Tự do", ghi nhận thực tế vào ngày 4-5 cho thấy eo biển Hormuz gần như vắng bóng tàu thuyền qua lại.

Phía Tehran cảnh báo sẽ tấn công "bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào, đặc biệt là quân đội Mỹ" nếu cố tình tiếp cận vùng kiểm soát này.

Bản đồ của IRGC tuyên bố quyền kiểm soát quân sự trên diện rộng tại eo biển Hormuz. Ảnh: Telegram.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với các quốc gia mà Iran mô tả là "thù địch", tờ The Guardian đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã lên đường tới Bắc Kinh vào ngày 5-5.

Mục tiêu của chuyến đi là để ông Araghchi hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc "về quan hệ song phương và các diễn biến khu vực và quốc tế".

Theo tờ The Guardian, mặc dù Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, quốc gia này vẫn duy trì thái độ trung lập và kêu gọi giải pháp ngoại giao.

Tờ báo này phân tích rằng kho dự trữ nhiên liệu hóa thạch và nguồn năng lượng đa dạng đã giúp Bắc Kinh tránh được những hậu quả nặng nề từ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Về phía Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News ngày 4-5 rằng Mỹ đã thúc giục Trung Quốc tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở cửa lại eo biển cho vận tải quốc tế.

Liên quan đến quan hệ Mỹ - Trung, Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 14-5 và 15-5.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 4-5, ông Donald Trump cho biết: "Tôi sẽ đi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong hai tuần tới. Tôi mong đợi điều đó. Thực tế, đó sẽ là một chuyến đi rất quan trọng".

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ tới Trung Quốc kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận đình chiến về thương mại tại Hàn Quốc vào tháng 10-2025.