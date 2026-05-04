Tàu Mỹ "băng qua Hormuz an toàn", Iran cảnh báo "sẵn sàng mọi kịch bản"

Ngày 4-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các lực lượng của nước này đang tích cực hỗ trợ khôi phục hoạt động lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo thông tin từ CENTCOM trên mạng xã hội X, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ hiện đang hoạt động tại Vùng Vịnh để thực hiện chiến dịch "Dự án Tự do" (Project Freedom).

Bước đầu triển khai chiến dịch, hai tàu thương mại treo cờ Mỹ đã băng qua eo biển Hormuz an toàn và đang tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, phía quân đội Mỹ không nêu rõ các tàu này được hộ tống trực tiếp hay dẫn đường bằng phương thức khác.

CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X ngày 4-5 rằng hai tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz thành công và đang tiếp tục hành trình. Ảnh: CENTCOM.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau một vụ tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng của UAE. Cùng ngày 4-5, chính phủ UAE ra tuyên bố lên án gay gắt vụ tấn công mà họ quy trách nhiệm cho Iran



Bộ Ngoại giao UAE xác nhận một tàu chở dầu thuộc công ty năng lượng quốc gia ADNOC đã bị hai máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Dù không có thương vong về người, phía UAE nhấn mạnh: "Việc nhắm vào tàu thương mại và sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ cưỡng bức kinh tế là hành vi cướp biển của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu".

Để đối phó với các rủi ro, CENTCOM cho biết đã thiết lập một "khu vực an ninh tăng cường" ở phía Nam các tuyến hàng hải thông thường, đồng thời khuyến cáo các tàu thuyền phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Oman.

Ở chiều ngược lại, phía Iran phản ứng cứng rắn trước sự hiện diện của quân đội Mỹ. Trả lời hãng thông tấn Tasnim vào ngày 4-5, một nguồn tin quân sự từ Tehran tuyên bố Iran đã sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ không cho phép các hành vi "bắt nạt" từ phía Tổng thống Donald Trump và lực lượng Mỹ.

Dẫn nguồn tin này, hãng Tasnim cho hay quân đội Iran sẽ không cho phép các lực lượng chiến đấu của Mỹ đi qua eo biển này nếu không có sự cho phép.

"Ngoài việc nổ súng vào các tàu chiến Mỹ, Iran cũng đã chuẩn bị các kịch bản khác và sẽ triển khai nếu cần thiết" - nguồn tin trên cảnh báo.