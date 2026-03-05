HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Iran tuyên bố phóng loạt tên lửa siêu nặng, xuyên thủng "7 lớp phòng thủ" của Israel

Tường Như

(NLĐO) - Iran tiếp tục tung đợt tấn công mới vào Israel bằng tên lửa Khorramshahr-4, trong khi Azerbaijan cáo buộc UAV Iran đánh vào sân bay nước mình.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố phóng loạt tên lửa đạn đạo hạng nặng vào Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rạng sáng 4-3 cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 tấn công các cơ sở quân sự trọng yếu của Israel trong làn sóng thứ 19 của chiến dịch Lời hứa chân thật 4.

Theo tuyên bố của IRGC được đài Press TV đăng tải, các tên lửa siêu nặng được phóng trước bình minh, nhắm vào khu vực trung tâm Tel Aviv, sân bay quốc tế Ben Gurion và Phi đoàn 27 của Không quân Israel đóng tại sân bay này.

Iran phóng tên lửa Khorramshahr-4 vào Israel, Azerbaijan tố UAV Iran tấn công lãnh thổ - Ảnh 1.

Tên lửa Khorramshahr-4 được Iran sử dụng trong làn sóng tấn công mới nhằm vào Israel. Ảnh: Press TV

IRGC cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa được mở đường bởi các UAV tấn công, tạo thành gói hỏa lực phối hợp nhiều lớp. Theo phía Iran, loạt tên lửa đã xuyên qua 7 lớp phòng thủ của Israel và các hệ thống phòng không trong khu vực trước khi đánh trúng mục tiêu.

Khorramshahr-4 được xem là một trong những loại tên lửa tiên tiến nhất của Iran. Loại tên lửa này dài khoảng 13 m, có trọng lượng phóng gần 30 tấn và mang đầu đạn nặng hơn 1.000 kg. Đầu đạn được thiết kế có khả năng cơ động khi quay trở lại khí quyển, giúp tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ.

IRGC nói thêm trong các đợt tấn công trước đó, lực lượng Iran đã đánh trúng khoảng 20 mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait.

Theo tuyên bố, các cuộc tấn công này nằm trong chiến dịch phối hợp nhiều hướng của quân đội Iran và đã làm "thay đổi cục diện tác chiến".

IRGC còn cáo buộc binh sĩ Mỹ đang rút khỏi một số căn cứ quân sự trong khu vực và tìm nơi trú ẩn tại các khách sạn ở các quốc gia vùng Vịnh. Lực lượng này cũng chỉ trích quân đội Mỹ sử dụng cơ sở dân sự làm vỏ bọc cho hoạt động quân sự.

Phía Iran cảnh báo mọi hoạt động di chuyển của lực lượng Mỹ đều đang bị theo dõi bằng hệ thống tình báo và quân đội Iran sẵn sàng nhắm mục tiêu nếu cần thiết. IRGC tuyên bố ít nhất 560 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các đợt phản công của Iran kể từ cuối tuần trước.

Trong khi đó, căng thẳng tiếp tục lan ra ngoài Trung Đông khi Azerbaijan ngày 5-3 cáo buộc Iran phóng UAV tấn công lãnh thổ nước này, làm 4 dân thường bị thương.

Iran phóng tên lửa Khorramshahr-4 vào Israel, Azerbaijan tố UAV Iran tấn công lãnh thổ - Ảnh 2.

Một trường học tại vùng lãnh thổ Nakhchivan - Azerbaijan bị hư hại sau khi UAV rơi xuống khu vực này, khiến nhiều dân thường bị thương. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết các UAV Iran đã nhắm vào vùng lãnh thổ Nakhchivan – một vùng lãnh thổ tách rời của Azerbaijan – gây hư hại một tòa nhà sân bay.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan nói rằng tổng cộng 4 UAV đã được phóng về phía Nakhchivan. Lực lượng phòng không nước này bắn hạ được một chiếc, trong khi những chiếc còn lại rơi gần các cơ sở dân sự, trong đó có một trường học đang có lớp học.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev lên án vụ việc là "hành động khủng bố" và gây hấn vô căn cứ, đồng thời cho biết quân đội đã được lệnh chuẩn bị các biện pháp đáp trả.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng khẳng định đang chuẩn bị phản ứng cần thiết để bảo vệ chủ quyền cũng như an toàn của người dân và cơ sở hạ tầng dân sự.

Iran phủ nhận việc phóng UAV vào lãnh thổ Azerbaijan. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran khẳng định Tehran không nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng cũng như cơ sở hạ tầng dân sự.

Tin liên quan

“Ngòi nổ” tại lãnh hải Sri Lanka: Số phận tàu tiếp dầu Iran sẽ ra sao?

“Ngòi nổ” tại lãnh hải Sri Lanka: Số phận tàu tiếp dầu Iran sẽ ra sao?

(NLĐO) – Từ vụ đánh chìm tàu IRIS Dena đến cáo buộc Mỹ “mượn” cảng biển Ấn Độ, Ấn Độ Dương có thể bị kéo vào vòng xoáy căng thẳng.

Thủ tướng Israel lo ngại kịch bản bất ngờ giữa Mỹ và Iran

(NLĐO) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu lo ngại Israel bị Mỹ và Iran “qua mặt” bằng cách bí mật đàm phán về khả năng ngừng bắn bất chấp lợi ích của Tel Aviv.

Sức mạnh Mỹ - Israel quá vượt trội, Iran tính toán kỹ chiến lược

(NLĐO) – Iran dường như “sao chép” chiến thuật quân sự Nga cũng như vận dụng học thuyết “Phòng thủ Mosaic” để đối phó dài hơi với Mỹ - Israel

Azerbaijan UAV Israel Iran
