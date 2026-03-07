Iran gây bất ngờ với láng giềng, Mỹ điều tàu sân bay thứ ba tham chiến?

Al Jazeera dẫn lời Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 7-3 cho biết hội đồng lãnh đạo tạm thời Iran đã phê chuẩn quyết định mới "không tấn công các nước láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những quốc gia đó".

Hội đồng lãnh đạo tạm thời điều hành Iran gồm 3 người, được thành lập sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28-2.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gửi lời xin lỗi, đồng thời tuyên bố chấm dứt việc tập kích các quốc gia láng giềng. Ảnh: AP

Iran cũng đã gửi lời xin lỗi tới các nước láng giềng vì những cuộc tấn công xảy ra trong vài ngày qua. Họ mô tả các cuộc tấn công này nhắm vào các căn cứ Mỹ ở khu vực để đáp trả các đợt không kích của Mỹ và Israel.

"Tôi xin lỗi các quốc gia láng giềng đã bị Iran tấn công" - Tổng thống Pezeshkian lên tiếng trên truyền hình quốc gia Iran và giải thích – "Chúng tôi không có ý định tấn công các nước láng giềng, bởi như tôi đã nhiều lần khẳng định họ chính là anh em của chúng tôi".

"Lực lượng vũ trang Iran sẽ không tấn công hoặc phóng tên lửa về phía các nước láng giềng, trừ khi chúng tôi bị tấn công từ lãnh thổ của họ" – ông lưu ý.

Nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh các bất đồng trong khu vực nên được giải quyết bằng con đường ngoại giao, thay vì tiếp tục leo thang quân sự.

Mặt khác, Tổng thống Pezeshkian kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh không trở thành "con bài trong tay các thế lực bên ngoài", đồng thời cảnh báo họ không nên tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran.

Động thái mới nhất từ Tehran được cho là nhằm giảm nguy cơ xung đột lan rộng sang các quốc gia láng giềng vùng Vịnh.

Dù "xuống nước" với láng giềng nhưng Tổng thống Iran khẳng định sẽ "chiến đấu tới cùng" với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không đàm phán với Tehran nếu Iran không "đầu hàng vô điều kiện".

"Đầu hàng vô điều kiện có thể là khi Iran tự công bố điều đó nhưng cũng có thể là khi họ không thể chiến đấu thêm nữa vì không còn ai hay bất cứ thứ gì để chiến đấu" – tổng thống Mỹ nêu rõ.

Xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đã bước sang tuần thứ hai trong khi Tổng thống Donald Trump nói chiến dịch có thể kéo dài 4-6 tuần.

Trong suốt tuần qua, Iran đã nhiều lần không kích vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khắp khu vực, điều khiến nhiều người lo ngại có thể lôi kéo nhiều nước vào xung đột.