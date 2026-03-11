HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ tăng cường ném bom cơ sở tên lửa ngầm của Iran

Thu Hương

(NLĐO) - Mỹ đã sử dụng loại bom xuyên phá nặng khoảng 900 kg để tấn công trực tiếp vào các nhà máy sản xuất vũ khí và kho tên lửa ngầm của Iran.

Ngày 10-3, quân đội Mỹ tiến hành loạt không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí và kho tên lửa nằm sâu dưới lòng đất của Iran.

Mỹ tăng cường oanh tạc các cơ sở tên lửa ngầm của Iran - Ảnh 1.

Khói dày đặc bao trùm trung tâm Tehran sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran ngày 10-3. Ảnh: EPA.

Theo thông tin từ tờ The Telegraph, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết lực lượng Mỹ đã sử dụng loại bom xuyên phá nặng khoảng 900 kg để tấn công trực tiếp vào các nhà máy sản xuất vũ khí và kho tên lửa ngầm của Tehran.

"Quân đội Mỹ đang tiến hành tháo dỡ hạ tầng sản xuất tên lửa của Iran" - bà Karoline Leavitt tuyên bố.

Cùng ngày, phát biểu tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận đây là đợt tấn công "dữ dội nhất" kể từ khi chiến sự bùng phát vào ngày 28-2.

Trong khi chỉ 24 giờ trước đó, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố chiến dịch "gần như đã hoàn thành" và lực lượng quân sự Iran "gần như bị loại bỏ".

Ông Pete Hegseth cho biết việc Mỹ vô hiệu hóa thành công hệ thống phòng không của đối phương đã cho phép quân đội chuyển từ hình thức phóng tên lửa tầm xa sang ném bom trực tiếp, giúp tối ưu hóa khả năng hủy diệt các mục tiêu kiên cố.

Tại mặt trận hàng hải, căng thẳng cũng bùng phát dữ dội ở eo biển Hormuz ngày 10-3. Dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ, đài truyền hình CBS News cho biết Iran đã triển khai các tàu nhỏ rải thủy lôi nhằm phong tỏa tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Đáp trả hành động này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã tiêu diệt các tàu rải mìn của Iran đồng thời cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với "cái chết, lửa và cơn thịnh nộ". Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó cho biết tổng cộng 16 tàu rải thủy lôi của Iran đã bị loại khỏi vòng chiến.

Ngày 10-3, lực lượng Mỹ đã tiêu diệt nhiều tàu hải quân Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi gần eo biển Hormuz. Clip: X @CENTCOM.

Trước những đòn tấn công dồn dập, ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố: "Iran không sợ những lời đe dọa trống rỗng. Ngay cả những thế lực lớn hơn cũng không thể tiêu diệt được dân tộc Iran".

Trên phương diện phối hợp đồng minh, ngày 10-3 cũng ghi nhận sự hiện diện dày đặc của lực lượng không quân Mỹ tại các căn cứ ở Anh.

Thêm 3 máy bay ném bom B-1B đã hạ cánh xuống căn cứ RAF Fairford, nâng tổng số oanh tạc cơ tại đây lên chiếm 1/4 phi đội toàn cầu của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh từ chối xác nhận việc các máy bay B-2 có cất cánh từ căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh nằm trên quần đảo Chagos để tham gia không kích Iran hay không.

Cũng trong ngày 10-3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper đã có cuộc điện đàm quan trọng để thống nhất việc duy trì "phối hợp chặt chẽ" tại khu vực Trung Đông.

Mỹ tăng cường oanh tạc các cơ sở tên lửa ngầm của Iran - Ảnh 3.

Một máy bay ném bom B-1 Lancer cất cánh từ căn cứ không quân RAF Fairford. Ảnh: LNP.


Bộ trưởng Năng lượng Mỹ thông tin sai về tình hình eo biển Hormuz

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ thông tin sai về tình hình eo biển Hormuz

(NLĐO) - Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đăng tin không chính xác nói rằng “Hải quân Mỹ đã hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz” hiện do Iran kiểm soát.

Iran ra điều kiện để đàm phán

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi cho biết một số quốc gia đã liên lạc với Tehran để thảo luận về khả năng ngừng bắn

Điểm nóng xung đột ngày 11-3: Iran điều chỉnh chiến thuật, đối thủ áp lực

(NLĐO) - Thay vì tập kích ồ ạt, Iran được cho là sử dụng chiến thuật “mưa phùn”: Phóng tên lửa và UAV nhỏ giọt nhưng liên tục để bào mòn phòng thủ đối phương.

Donald Trump Trung Đông Iran Máy bay ném bom B-1 Lancer Mỹ bom xuyên phá Pete Hegseth
