Quốc tế

Iran xác nhận hợp tác quân sự với Nga, Tổng thống Putin đích thân lên tiếng

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9-3 chúc mừng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và tuyên bố “kiên định ủng hộ” nhà lãnh đạo mới.

Ngày 9-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm tân Lãnh tụ tối cao Iran. Ông Putin tin tưởng ông Khamenei sẽ tiếp nối sự nghiệp của cha mình “một cách đầy hãnh diện” và đoàn kết người dân Iran trước những “thử thách khắc nghiệt”.

Vị tổng thống khẳng định Nga sẽ tiếp tục sát cánh cùng Tehran, nhấn mạnh "sự ủng hộ kiên định dành cho Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran của chúng ta".

Trong khi đó, chia sẻ với NBC News, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Moscow đã trợ giúp Tehran trên “nhiều phương diện khác nhau” trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Tổng thống Nga chúc mừng tân lãnh tụ tối cao Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TACC

“Hợp tác quân sự giữa Iran và Nga không phải câu chuyện gì mới, cũng chẳng phải bí mật. Mối quan hệ này tồn tại trong quá khứ, vẫn còn đó và sẽ tiếp tục trong tương lai” - ông Araghchi mô tả Moscow và Tehran có “mối quan hệ đối tác rất tốt đẹp”.

Khi được hỏi về đồn đoán Nga chia sẻ thông tin tình báo với Iran về vị trí của lực lượng Mỹ ở Trung Đông, ông Araghchi chỉ nói “họ đang giúp chúng tôi trên nhiều hướng khác nhau”.

“Tôi không nắm thêm bất cứ thông tin chi tiết nào khác” - ông chia sẻ.

Thông tin này được đưa ra sau khi nhiều nguồn tin tiết lộ Điện Kremlin đã thông báo cho Iran về vị trí của các tàu chiến, máy bay và các khí tài quân sự của Mỹ kể từ ngày 28-2.

Ông Araghchi cũng cho biết Tehran đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6-2025, nhưng lần này cần chấm dứt giao tranh vĩnh viễn.

Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh nước này không muốn đàm phán ngừng bắn khi tiếng súng còn vang. “Chừng nào hành động quân sự còn tiếp diễn, hầu như không có chỗ trống cho bất cứ điều gì khác ngoài phản ứng quyết liệt” - ông Esmaeil Baghaei nói.

Ông Baghaei nói Tổng thống Mỹ Donald Trump coi cả thế giới như “một thương vụ bất động sản”.

“Tổng thống Mỹ tuyên bố về nhiều khu vực trên khắp thế giới, từ Canada tới các nước khác, như thể toàn bộ hành tinh là bất động sản đắt giá còn các chính phủ là công ty môi giới bất động sản. Với người dân Iran, bản đồ đất nước đại diện cho những gì mỗi người Iran tự hào và sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ” - ông Baghaei nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phối hợp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong việc đưa ra quyết định về chấm dứt chiến sự với Iran.

"Chúng tôi đã trao đổi. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp nhưng mọi yếu tố sẽ được xem xét" - ông Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với báo Times of Israel ngày 8-3, đồng thời nhấn mạnh mặc dù ý kiến của thủ tướng Israel sẽ được xem xét nhưng quyết định cuối cùng thuộc về ông.

Tin liên quan

Mỹ tính điều đặc nhiệm đổ bộ thu giữ kho uranium của Iran

Mỹ tính điều đặc nhiệm đổ bộ thu giữ kho uranium của Iran

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cân nhắc triển khai đặc nhiệm Mỹ đổ bộ nhằm thu giữ lượng uranium làm giàu cao của Iran.

Cơ sở dầu khí vùng Vịnh hứng không kích từ Iran, chuyên gia UAV Ukraine đến Trung Đông

(NLĐO) - Israel và Iran cùng tuyên bố đã phát động một đợt tấn công mới hôm 9-3.

Hai tàu Iran rời Trung Quốc, nghi chở nguyên liệu tên lửa

(NLĐO) - Hai tàu vận tải Iran rời cảng hóa chất ở Trung Quốc nghi chở sodium perchlorate - “nguyên liệu quan trọng dùng sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa”.

