Quốc tế

Mỹ tính điều đặc nhiệm đổ bộ thu giữ kho uranium của Iran

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cân nhắc triển khai đặc nhiệm Mỹ đổ bộ nhằm thu giữ lượng uranium làm giàu cao của Iran.

Thông tin trên được Bloomberg dẫn 3 nguồn thạo tin và tiết lộ kho uranium làm giàu cao của Iran đã "gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí hạt nhân".

Các nguồn tin cho biết lần gần nhất các thanh sát viên quốc tế xác nhận vị trí kho uranium của Iran đã cách đây 9 tháng, gây lo ngại về khả năng số vật liệu hạt nhân này đã được chuyển khỏi nơi lưu trữ ban đầu.

"Chúng tôi hiện chưa tiến hành bất kỳ hành động nào nhằm thu giữ kho uranium của Iran nhưng không loại trừ khả năng trong thời gian tới" – Tổng thống Donald Trump được cho là phát biểu trên chuyên cơ Air Force One cuối tuần qua.

Mỹ tính điều đặc nhiệm đổ bộ thu giữ kho uranium của Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tính điều đặc nhiệm Mỹ đổ bộ Iran nhằm thu giữ kho uranium làm giàu cao . Ảnh: AP

Trước đó, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái. Một trong những mục tiêu của chiến dịch là làm suy giảm khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công cũng khiến việc theo dõi và kiểm soát lượng uranium của Iran trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, việc xác định vị trí chính xác của kho vật liệu này hiện trở thành vấn đề được các nhà hoạch định quân sự đặc biệt quan tâm.

Nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ và Israel đang tích cực tìm kiếm tung tích kho uranium làm giàu cao của Iran, đồng thời xây dựng các phương án dự phòng. Một trong những kịch bản được tính đến là triển khai lực lượng đặc nhiệm nếu xác định được vị trí chính xác.

Trước khi xung đột bùng nổ hôm 28-2, các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ghi nhận hoạt động gia tăng bên ngoài hệ thống đường hầm trên sườn đồi gần TP Isfahan – nơi kho uranium làm giàu cao của Iran được ghi nhận lần cuối.

Một nhà ngoại giao tại Vienna - Áo điều này làm tăng khả năng ít nhất một phần trong số khoảng 441 kg uranium làm giàu cao tại khu phức hợp đã được di chuyển. Nếu tiếp tục được làm giàu thêm, lượng vật liệu này có thể đủ để chế tạo khoảng 10 đầu đạn hạt nhân, trong đó phía Mỹ ước tính tương đương 11 quả bom.

Ngoài ra, Iran cũng sở hữu hơn 8.000 kg uranium làm giàu ở mức thấp hơn, số vật liệu có thể tiếp tục được nâng cấp nếu năng lực làm giàu được khôi phục.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có 2 phương án chính để vô hiệu hóa số uranium này.

Nếu kiểm soát được khu vực lưu trữ, lực lượng Mỹ có thể pha loãng uranium ngay tại chỗ để khiến nó không còn khả năng sử dụng cho mục đích quân sự.

Phương án khác là đưa vật liệu ra khỏi Iran để xử lý ở địa điểm khác. 

Trong quá khứ, quân đội Mỹ từng xây dựng các kịch bản chi tiết cho khả năng tiến hành chiến dịch trên lãnh thổ Iran. Kế hoạch mang tên "Dự án Lửng Mật", được phát triển sau cuộc khủng hoảng con tin tại đại sứ quán Mỹ ở Tehran nhiều thập niên trước.

Kế hoạch này từng tính đến việc triển khai khoảng 2.400 binh sĩ đặc nhiệm cùng hơn 100 máy bay vào Iran, trong trường hợp cần tiến hành chiến dịch trên bộ.

Nhiều nhà phân tích, trong đó có các chuyên gia tình báo Mỹ, cho rằng Iran chưa đưa ra quyết định phát triển vũ khí hạt nhân và IAEA cũng chưa phát hiện một chương trình vũ khí hạt nhân có tổ chức.

Tuy nhiên, việc tồn tại lượng uranium làm giàu cao chưa được xác định vị trí vẫn được xem là rủi ro an ninh đáng kể.

