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Thể thao

Kai Havertz ghi bàn, tuyển Đức hạ chủ nhà Mỹ trước thềm World Cup

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Đồng chủ nhà Mỹ khép lại loạt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng thất bại 1-2 trước tuyển Đức tại sân Soldier Field rạng sáng 7-6.

Thất bại trước tuyển Đức là trận thua thứ… 11 liên tiếp trước các đối thủ châu Âu của chủ nhà Mỹ và giới chuyên môn đành phải động viên đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino bằng nhiều lời có cánh, hy vọng màn trình diễn của đội chủ nhà sẽ lạc quan hơn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kai Havertz ghi bàn, tuyển Đức hạ chủ nhà Mỹ trước thềm World Cup - Ảnh 1.

HLV Mauricio Pochettino cần cải thiện nhiều lối chơi của tuyển Mỹ

Việc lựa chọn Đức, một trong những ứng cử viên hàng đầu của World Cup, làm "quân xanh" cuối cùng được xem là phép thử chất lượng dành cho thầy trò HLV Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã nhận gáo nước lạnh ngay từ những phút đầu tiên.

Chỉ chưa đầy hai phút sau tiếng còi khai cuộc, Joshua Kimmich thực hiện quả đá phạt chuẩn xác để Kai Havertz thoải mái đánh đầu tung lưới thủ thành Matt Freese, đưa Đức vượt lên dẫn trước.

Kai Havertz ghi bàn, tuyển Đức hạ chủ nhà Mỹ trước thềm World Cup - Ảnh 2.

Kai Havertz đưa tuyển Đức vượt lên từ rất sớm

Bàn thua sớm khiến bầu không khí trên khán đài Soldier Field chùng xuống, nhưng tuyển Mỹ không mất nhiều thời gian để lấy lại thế trận. Sau khoảng thời gian đầu chịu sức ép từ đối thủ, đội chủ nhà dần giành quyền kiểm soát khu trung tuyến và liên tục tạo ra những tình huống tấn công đáng chú ý.

Nỗ lực của Mỹ được đền đáp ở phút 35. Từ một tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Đức sau quả phạt góc, Antonee Robinson tung cú vô-lê cực mạnh từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới thủ môn Oliver Baumann, cân bằng tỉ số 1-1.

Kai Havertz ghi bàn, tuyển Đức hạ chủ nhà Mỹ trước thềm World Cup - Ảnh 3.

Antonee Robinson (5) cân bằng tỉ số cho chủ nhà Mỹ

Bàn thắng đẹp mắt giúp các cầu thủ Mỹ chơi tự tin hơn cuối hiệp một. Sergiño Dest và Christian Pulisic đều có cơ hội nhưng chưa thể tận dụng để tạo nên lợi thế trước giờ nghỉ.

Nếu như bàn thắng sớm che giấu phần nào màn trình diễn thiếu thuyết phục của Đức trong hiệp một thì sau giờ nghỉ, đội bóng châu Âu tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng của đối thủ.

Kai Havertz ghi bàn, tuyển Đức hạ chủ nhà Mỹ trước thềm World Cup - Ảnh 4.

Leroy Sane (19) ghi bàn quyết định cho tuyển Đức

Tuy nhiên, đẳng cấp của đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới vẫn tạo ra sự khác biệt. Trong lúc Mỹ đang gây sức ép mạnh mẽ với hai tình huống buộc thủ thành Baumann phải lăn xả cứu thua thì Đức bất ngờ tung ra đòn phản công sắc bén. 

Lần này, Kai Havertz đóng vai người kiến tạo khi chuyền bóng thuận lợi để Leroy Sané tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc xa nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách.

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Không chấp nhận thất bại, đội tuyển Mỹ tiếp tục dồn lên tấn công trong khoảng thời gian còn lại. 

Joe Scally rồi Brenden Aaronson đều có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng Oliver Baumann tiếp tục là người chiến thắng với các pha cứu thua chắc chắn.

Kai Havertz ghi bàn, tuyển Đức hạ chủ nhà Mỹ trước thềm World Cup - Ảnh 5.

Christian Pulisic tiếc nuối cơ hội bị bỏ lỡ

Dù không thể tìm được bàn gỡ hòa, màn trình diễn của đội chủ nhà vẫn mang đến nhiều sự khích lệ. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà cùng dấu ấn chiến thuật ngày càng rõ nét từ HLV Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ cho thấy họ hoàn toàn có thể trở thành một đối thủ khó chịu tại World Cup 2026.

Kai Havertz ghi bàn, tuyển Đức hạ chủ nhà Mỹ trước thềm World Cup - Ảnh 6.

Tuyển Đức với hàng công rất mạnh được xem là ứng viên vô địch của World Cup 2026

Về phía Đức, chiến thắng này giúp thầy trò HLV Julian Nagelsmann hoàn tất giai đoạn chuẩn bị với thành tích toàn thắng. Dù chịu tổn thất lực lượng khi Lennart Karl dính chấn thương trước giải đấu, "Cỗ xe tăng" vẫn được đánh giá đủ sức vượt qua vòng bảng, qua đó xóa đi ký ức đáng quên về hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên vào các năm 2018 và 2022.

Bruno Guimaraes và Endrick ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Brazil trước Ai Cập tại sân Cleveland Browns (Mỹ) rạng sáng 7-6. Chiến thắng thứ ba liên tiếp của thầy trò HLV Carlo Ancelotti sau các trận thắng Croatia và Panama, chính là màn chạy đà hoàn hảo cho "Selecao" trước thềm World Cup 2026.

Kai Havertz ghi bàn, tuyển Đức hạ chủ nhà Mỹ trước thềm World Cup - Ảnh 7.

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