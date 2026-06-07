Kane ghi bàn duy nhất, tuyển Anh thắng nhạt New Zealand tại Florida

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Kane ghi bàn duy nhất, tuyển Anh thắng nhạt New Zealand tại Florida

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Pha lập công phút bù giờ hiệp 1 của Harry Kane là khác biệt lớn nhất mà tuyển Anh tạo ra ở trận giao hữu với New Zealand tại Florida (Mỹ) rạng sáng 7-6

Sau đợt tập trung tháng 3 đáng thất vọng với hai trận không biết thắng, tuyển Anh chuẩn bị thực sự tích cực cho trận đấu với New Zealand, đối thủ kém hơn 80 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nhập cuộc đầy quyết tâm, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel kiểm soát thế trận gần như hoàn toàn trong 20 phút đầu tiên.

Kane ghi bàn duy nhất, tuyển Anh thắng nhạt New Zealand tại Florida - Ảnh 1.

Sân bóng ở Tampa Bay dựng hẳn mô hình tàu cướp biển trên khán đài

Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nóng tới 32oC, các học trò của Tuchel không thể duy trì nhịp độ tấn công quá cao. Ollie Watkins, Morgan Rogers rồi Kobbie Mainoo đều có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. John Stones cũng bỏ lỡ một tình huống đánh đầu thuận lợi từ quả phạt góc của Marcus Rashford còn Harry Kane không thắng nổi ở tình huống đối mặt thủ môn Max Crocombe.

Kane ghi bàn duy nhất, tuyển Anh thắng nhạt New Zealand tại Florida - Ảnh 2.

Ollie Watkins đi bóng trước các hậu vệ New Zealand

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ căng mình phòng ngự, New Zealand cũng có thời điểm khiến hàng thủ Anh phải cảnh giác. Cú sút hiểm hóc của Matthew Garbett buộc thủ thành Jordan Pickford phải trổ tài cứu thua.

Dẫu vậy, sức ép liên tục của tuyển Anh cuối cùng cũng được đền đáp ở phút bù giờ hiệp một. Từ quả tạt chính xác của Djed Spence, Harry Kane chọn vị trí hợp lý trước khi đánh đầu lái bóng vào góc xa, mở tỉ số trận đấu.

Kane ghi bàn duy nhất, tuyển Anh thắng nhạt New Zealand tại Florida - Ảnh 3.

Harry Kane đánh đầu thành bàn từ đường chuyền của Djed Spence

Đó là bàn thắng thứ 79 của Harry Kane cho tuyển Anh, đồng thời giúp anh tiếp tục củng cố vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia. Sau mùa giải ghi tới 61 bàn thắng ở cấp CLB, tiền đạo 32 tuổi vẫn cho thấy phong độ ghi bàn đáng nể.

Kane ghi bàn duy nhất, tuyển Anh thắng nhạt New Zealand tại Florida - Ảnh 4.

Harry Kane ban đầu không được dự kiến ra sân trong đội hình xuất phát

Sang hiệp hai, HLV Thomas Tuchel thực hiện tới 11 sự thay đổi nhân sự. Đáng chú ý là màn ra mắt đội tuyển quốc gia của tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha, trong khi tiền đạo Ivan Toney có lần đầu khoác áo tuyển Anh sau một năm vắng bóng.

Một trong những thử nghiệm đáng chú ý là việc Nico O'Reilly được kéo vào đá trung tâm cùng Elliot Anderson thay vì đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái như dự kiến tại World Cup. Phút 49, trung vệ Dan Burn đánh đầu trúng cột dọc trong tình huống ngon ăn nhất hiệp hai. Về cuối trận, Jude Bellingham cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng lại dứt điểm vọt xà.

Kane ghi bàn duy nhất, tuyển Anh thắng nhạt New Zealand tại Florida - Ảnh 5.

HLV Thomas Tuchel vẫn còn nhiều việc cần làm với tuyển Anh trước World Cup

Không ghi thêm bàn thắng, tuyển Anh khép lại trận đấu với chiến thắng tối thiểu 1-0. Dẫu chưa thể hiện được sức mạnh áp đảo, chiến thắng tối thiểu vẫn mang lại những tín hiệu tích cực cho Tuchel. Điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ tránh được chấn thương trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt và thích nghi dần với môi trường thi đấu tại Bắc Mỹ.

Sau trận đấu này, tuyển Anh trở lại đại bản doanh ở West Palm Beach để tiếp tục tập luyện. Nhóm cầu thủ Arsenal gồm Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze và Noni Madueke cũng sẽ hội quân đầy đủ. Tuyển Anh còn một trận giao hữu với Costa Rica tại Orlando trước khi bước vào hành trình World Cup 2026. Trận mở màn của "Tam sư" sẽ diễn ra ngày 19-6 gặp Croatia tại Dallas.

Kane ghi bàn duy nhất, tuyển Anh thắng nhạt New Zealand tại Florida - Ảnh 6.

Tuyển Anh được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch

Về phía New Zealand, đội bóng đang đứng thứ 85 trên bảng xếp hạng FIFA có thể hài lòng với màn thể hiện tiến bộ rõ rệt sau thất bại nặng nề trước Haiti. Đây được xem là tín hiệu tích cực trước khi họ bước vào trận mở màn World Cup gặp tuyển Iran ngày 16-6.

Kane ghi bàn duy nhất, tuyển Anh thắng nhạt New Zealand tại Florida - Ảnh 7.

 

Tin liên quan

Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà, gióng hồi chuông cảnh báo trước World Cup

Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà, gióng hồi chuông cảnh báo trước World Cup

(NLĐO) - Tuyển Pháp đã có màn chạy đà đáng thất vọng cho World Cup 2026 khi để Bờ Biển Ngà ngược dòng đánh bại 2-1 ở trận giao hữu tại Nantes rạng sáng 6-6.

Đánh bại Hà Lan bằng cầu thủ Feyenoord, Algeria tạo cú hích trước World Cup

(NLĐO) - Tuyển Algeria có màn chạy đà trước World Cup 2026 khi đánh bại Hà Lan 1-0 ngay tại Rotterdam nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Anis Hadj Moussa ở cuối trận.

Lukaku ghi bàn ngày trở lại, Bỉ thắng Croatia trước thềm World Cup

(NLĐO) - Romelu Lukaku đánh dấu sự trở lại đội tuyển Bỉ bằng một bàn thắng, góp công vào chiến thắng 2-0 trước Croatia ở trận giao hữu trước thềm World Cup 2026

tuyển Anh giao hữu quốc tế Harry Kane Thomas Tuchel World Cup 2026 Anh 1-0 New Zealand
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo