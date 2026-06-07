Kane ghi bàn duy nhất, tuyển Anh thắng nhạt New Zealand tại Florida

Sau đợt tập trung tháng 3 đáng thất vọng với hai trận không biết thắng, tuyển Anh chuẩn bị thực sự tích cực cho trận đấu với New Zealand, đối thủ kém hơn 80 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nhập cuộc đầy quyết tâm, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel kiểm soát thế trận gần như hoàn toàn trong 20 phút đầu tiên.



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Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nóng tới 32oC, các học trò của Tuchel không thể duy trì nhịp độ tấn công quá cao. Ollie Watkins, Morgan Rogers rồi Kobbie Mainoo đều có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. John Stones cũng bỏ lỡ một tình huống đánh đầu thuận lợi từ quả phạt góc của Marcus Rashford còn Harry Kane không thắng nổi ở tình huống đối mặt thủ môn Max Crocombe.

Ollie Watkins đi bóng trước các hậu vệ New Zealand

Không chỉ căng mình phòng ngự, New Zealand cũng có thời điểm khiến hàng thủ Anh phải cảnh giác. Cú sút hiểm hóc của Matthew Garbett buộc thủ thành Jordan Pickford phải trổ tài cứu thua.

Dẫu vậy, sức ép liên tục của tuyển Anh cuối cùng cũng được đền đáp ở phút bù giờ hiệp một. Từ quả tạt chính xác của Djed Spence, Harry Kane chọn vị trí hợp lý trước khi đánh đầu lái bóng vào góc xa, mở tỉ số trận đấu.

Harry Kane đánh đầu thành bàn từ đường chuyền của Djed Spence

Đó là bàn thắng thứ 79 của Harry Kane cho tuyển Anh, đồng thời giúp anh tiếp tục củng cố vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia. Sau mùa giải ghi tới 61 bàn thắng ở cấp CLB, tiền đạo 32 tuổi vẫn cho thấy phong độ ghi bàn đáng nể.

Harry Kane ban đầu không được dự kiến ra sân trong đội hình xuất phát

Sang hiệp hai, HLV Thomas Tuchel thực hiện tới 11 sự thay đổi nhân sự. Đáng chú ý là màn ra mắt đội tuyển quốc gia của tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha, trong khi tiền đạo Ivan Toney có lần đầu khoác áo tuyển Anh sau một năm vắng bóng.

Một trong những thử nghiệm đáng chú ý là việc Nico O'Reilly được kéo vào đá trung tâm cùng Elliot Anderson thay vì đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái như dự kiến tại World Cup. Phút 49, trung vệ Dan Burn đánh đầu trúng cột dọc trong tình huống ngon ăn nhất hiệp hai. Về cuối trận, Jude Bellingham cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng lại dứt điểm vọt xà.

HLV Thomas Tuchel vẫn còn nhiều việc cần làm với tuyển Anh trước World Cup

Không ghi thêm bàn thắng, tuyển Anh khép lại trận đấu với chiến thắng tối thiểu 1-0. Dẫu chưa thể hiện được sức mạnh áp đảo, chiến thắng tối thiểu vẫn mang lại những tín hiệu tích cực cho Tuchel. Điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ tránh được chấn thương trong điều kiện thi đấu khắc nghiệt và thích nghi dần với môi trường thi đấu tại Bắc Mỹ.

Sau trận đấu này, tuyển Anh trở lại đại bản doanh ở West Palm Beach để tiếp tục tập luyện. Nhóm cầu thủ Arsenal gồm Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze và Noni Madueke cũng sẽ hội quân đầy đủ. Tuyển Anh còn một trận giao hữu với Costa Rica tại Orlando trước khi bước vào hành trình World Cup 2026. Trận mở màn của "Tam sư" sẽ diễn ra ngày 19-6 gặp Croatia tại Dallas.

Tuyển Anh được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch

Về phía New Zealand, đội bóng đang đứng thứ 85 trên bảng xếp hạng FIFA có thể hài lòng với màn thể hiện tiến bộ rõ rệt sau thất bại nặng nề trước Haiti. Đây được xem là tín hiệu tích cực trước khi họ bước vào trận mở màn World Cup gặp tuyển Iran ngày 16-6.