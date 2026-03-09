HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Iraq yêu cầu FIFA hoãn trận play-off World Cup

Đông Linh (theo DM, ESPN)

(NLĐO) - Tình hình chiến sự ở Trung Đông có thể phá nát giấc mơ bóng đá của Iraq khi họ không thể bay sang Mexico đá trận play-off World Cup ngày 31-3.

Hành trình trở lại World Cup sau 40 năm của đội tuyển Iraq có nguy cơ bị hủy hoại khi tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng trong khu vực khiến kế hoạch chuẩn bị cho trận play-off World Cup quan trọng bị đảo lộn.

Theo kế hoạch, Iraq sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Suriname và Bolivia tại Monterrey (Mexico) vào ngày 31-3 để tranh một trong những suất vé cuối cùng tham dự World Cup 2026. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt bởi nếu giành chiến thắng, Iraq sẽ lần đầu tiên trở lại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ kỳ World Cup năm 1986.

Iraq yêu cầu FIFA hoãn trận play-off World Cup - Ảnh 1.

Tuyển Iraq háo hức trở lại đấu trường World Cup sau 40 năm

Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho trận đấu đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi căng thẳng quân sự trong khu vực khiến không phận Iraq bị đóng cửa theo quyết định của chính phủ nước này. Các chuyến bay chỉ có thể hoạt động trở lại từ ngày 1-4, tức sau thời điểm dự kiến diễn ra trận play-off. Điều này khiến nhiều cầu thủ cũng như thành viên Ban huấn luyện đội tuyển nước này không thể rời khỏi Iraq để hội quân.

Phát biểu với hãng tin AAP, HLV Graham Arnold - người đang mắc kẹt tại Dubai (UAE) - cho biết ông đã đề xuất với LĐBĐ Iraq yêu cầu FIFA xem xét phương án thay đổi lịch thi đấu. Theo nhà cầm quân người Úc, việc lùi thời gian tổ chức trận play-off sẽ giúp Iraq có đủ thời gian tập trung lực lượng và chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu quan trọng nhất của bóng đá nước này trong nhiều thập niên.

Iraq yêu cầu FIFA hoãn trận play-off World Cup - Ảnh 2.

HLV tuyển Iraq Graham Arnold đang mắc kẹt tại Dubai (UAE)

"Tôi cho rằng nếu FIFA lùi lịch trận đấu, chúng tôi sẽ có thêm thời gian chuẩn bị tốt. Hãy để Bolivia gặp Suriname trong tháng 3, rồi một tuần trước khi World Cup khởi tranh, chúng tôi sẽ gặp đội thắng tại Mỹ - đội thắng ở trận đó sẽ đi tiếp, còn đội thua phải về nước.

Việc dời lịch trận play-off cũng giúp FIFA có thêm thời gian để quan sát Iran sẽ làm gì. Nếu Iran rút lui, Iraq sẽ thay thế họ dự World Cup, còn UAE - đội chúng tôi đã đánh bại ở vòng loại - sẽ có thời gian chuẩn bị để gặp Bolivia hoặc Suriname ở trận play-off" - HLV Graham Arnold cho biết.

Khoảng 60% cầu thủ thuộc đội hình chính của Iraq hiện thi đấu trong nước. Do các chuyến bay bị đình trệ, những cầu thủ này cùng nhiều thành viên Ban huấn luyện vẫn chưa thể rời khỏi Iraq.

Trại huấn luyện trước trận đấu tại Houston (Mỹ) vì thế cũng buộc phải hoãn lại, trong bối cảnh các vấn đề về thị thực và di chuyển vẫn chưa được giải quyết.

Iraq yêu cầu FIFA hoãn trận play-off World Cup - Ảnh 3.

Bóng đá Iraq là "nạn nhân" của nhiều cuộc khủng hoảng quân sự tại Vùng Vịnh

Liên đoàn bóng đá Iraq cho biết họ vẫn liên hệ thường xuyên với FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để tìm giải pháp phù hợp. Chủ tịch liên đoàn, Adnan Dirjal, được cho là đang làm việc liên tục nhằm tháo gỡ khó khăn để đội tuyển có thể tham dự trận đấu đúng kế hoạch.

Iraq yêu cầu FIFA hoãn trận play-off World Cup - Ảnh 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump "chẳng quan tâm Iran có tham dự World Cup hay không"

Không chỉ Iraq lo ngại về tình hình hiện tại. Tổ chức đại diện cầu thủ toàn cầu FIFPro cũng kêu gọi các bên liên quan đặt yếu tố an toàn của cầu thủ lên hàng đầu. Theo đại diện FIFPro, những người ra quyết định cần có cách tiếp cận thận trọng, bởi tình hình an ninh khu vực đang rất phức tạp.

Iraq yêu cầu FIFA hoãn trận play-off World Cup - Ảnh 5.

Xung đột quân sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Trung Đông

HLV Arnold thừa nhận nếu không thể triệu tập đầy đủ lực lượng trong nước, Iraq khó có thể tung ra đội hình mạnh nhất. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội giành vé dự World Cup của đội bóng Tây Á.

Nhà cầm quân 62 tuổi từng dẫn dắt tuyển Úc vào tới vòng 1/8 World Cup 2022 và rất quyết tâm giúp Iraq tái xuất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo ông, niềm đam mê bóng đá mãnh liệt của người dân Iraq chính là động lực lớn nhất để ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển nước này.

Xuất hiện thông tin FIFA đề nghị các cầu thủ Iraq di chuyển bằng đường bộ từ Baghdad đến Istanbul trong 25 giờ, trước khi bay từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Mexico để thi đấu. Cũng theo thông tin này, Chủ tịch LĐBĐ Iran Adnan Dirjal tuyên bố ông sẽ không cho phép các cầu thủ di chuyển quá lâu và quá nguy hiểm như vậy khi xung đột quân sự còn tiếp diễn.

Iraq yêu cầu FIFA hoãn trận play-off World Cup - Ảnh 1.

LĐBĐ Iran yêu cầu trợ giúp về visa cho đội bóng

Những rắc rối về thị thực phát sinh với lý do Mexico không có đại sứ quán tại Iraq, Bộ Ngoại giao Mexico cho hay đã chỉ đạo đại sứ quán nước này tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) liên hệ với Liên đoàn bóng đá Iraq để phối hợp giải quyết.

