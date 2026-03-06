Israel san phẳng "siêu hầm ngầm" ở Tehran, Mỹ dọa "tung đòn kịch liệt" vào Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Israel san phẳng "siêu hầm ngầm" ở Tehran, Mỹ dọa "tung đòn kịch liệt" vào Iran

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Israel phá hủy hoàn toàn hầm trú ẩn kiên cố, được coi là "đầu não" của giới lãnh đạo Iran tại thủ đô Tehran, theo báo The Independent ngày 6-3.

50 tiêm kích rải 100 quả bom 

Trong thông cáo mới nhất ngày 6-3, lực lượng Israel (IDF) tuyên bố vừa triển khai không kích quy mô lớn, nhắm trực tiếp xuống khu phức hợp lãnh đạo tại Tehran - Iran. 

Tổng cộng 50 máy bay chiến đấu của Israel đã trút xuống khu vực trên 100 quả bom, phá hủy hoàn toàn một hầm trú ẩn ngầm cực kỳ kiên cố, bí mật.

"Hầm ngầm này nằm bên dưới khu phức hợp, vốn là nơi khẩn cấp an toàn phục vụ lãnh đạo Iran (cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei) nhưng ông ta đã bị tiêu diệt mà không kịp vào hầm" - thông cáo nêu rõ.

Tiêm kích Israel san phẳng "siêu hầm ngầm" ở Iran, Mỹ dọa tung đòn sấm sét - Ảnh 1.

Trung Đông căng thẳng tột độ khi Israel dội bom TP Beirut. Ảnh: AP

Đại diện IDF cho rằng hầm ngầm nêu trên tiếp tục được các quan chức cấp cao Iran sử dụng làm nơi ẩn náu và chỉ huy sau khi ông Khamenei qua đời.

Mỹ dọa gia tăng cường độ tấn công Iran

Tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tiết lộ quân đội Mỹ cùng đồng minh sẽ "gia tăng kịch liệt" các đợt không kích trong những ngày tới.

Theo thống kê từ phía Iran, từ ngày 28-2 đến nay, 1.200 người đã thiệt mạng sau nhiều đợt hỏa lực mà quân Mỹ - Israel trút xuống lãnh thổ Iran.

Đáng nói, giới quân sự Mỹ thừa nhận khả năng Washington đứng sau vụ tấn công một trường nữ sinh tại Iran khiến hơn 160 người tử nạn, gồm rất nhiều học sinh.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này cam kết vì hòa bình nhưng nhất quyết không do dự bảo vệ phẩm giá cùng chủ quyền quốc gia.

Thời điểm này, chiến sự lan rộng sang Lebanon khi Israel liên tiếp dội bom vào nhiều khu ngoại ô phía Nam TP Beirut, nhắm đến lực lượng Hezbollah. 

Sri Lanka giải cứu thủy thủ Iran 

Trong một diễn biến khác trên biển ngày 6-3, chính quyền Sri Lanka cho biết họ đang chuyển 208 thủy thủ Iran đến một trại hải quân để chăm sóc sức khỏe.

Đây là thủy thủ đoàn trên tàu hậu cần IRIS Booshehr. Tàu này đi cùng một tàu hộ vệ đã trúng ngư lôi tàu ngầm Mỹ giữa vùng biển quốc tế hôm 4-3.

Theo Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, nước này thực hiện trách nhiệm nhân đạo giữa bối cảnh chiến sự ảnh hưởng thị trường toàn cầu, làm gián đoạn giao thương.

Tin liên quan

Mỹ - Israel săn lùng bệ phóng, "thành phố tên lửa" của Iran lâm nguy?

Mỹ - Israel săn lùng bệ phóng, "thành phố tên lửa" của Iran lâm nguy?

(NLĐO) - Hệ thống "thành phố tên lửa" sâu hàng trăm mét dưới núi được xem là chiến lược răn đe của Iran trong khi Mỹ và Israel tăng cường truy lùng bệ phóng

Iran nói đánh trúng tàu sân bay Mỹ, bác tin đóng eo biển Hormuz

(NLĐO) - Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ trên biển Oman, đồng thời bác tin đóng cửa eo biển huyết mạch Hormuz.

VIDEO: Người Việt tại UAE kể chuyện giữa căng thẳng Trung Đông

(NLĐO) - Trước tin đồn hoảng loạn, nhiều người Việt tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khẳng định mọi việc vẫn bình thường giữa xung đột Iran.

Trung Đông không kích Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo