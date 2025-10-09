Israel và Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn

Theo truyền thông quốc tế, quan chức Hamas và Israel cùng xác nhận hai bên đã ký thỏa thuận sau quá trình đàm phán gián tiếp tại khu nghỉ dưỡng biển Sharm el-Sheikh tại Ai Cập.

Cụ thể, hai bên sẽ ngừng giao tranh và Israel sẽ rút lui một phần khỏi Gaza. Hamas sẽ trao trả những người bị bắt làm con tin trong vụ tấn công hôm 7-10-2023, để đổi lấy việc Israel phóng thích các tù nhân người Palestine.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực sau khi được chính phủ phê chuẩn. Chính phủ Israel dự kiến nhóm họp sau buổi họp nội các an ninh cùng ngày 9-10.

Người dân Palestine ăn mừng sau khi có tin Israel và Hamas đã đồng ý về giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình. Ảnh chụp bên ngoài Bệnh viện Al-Aqsa ở Deir al-Balah, trung tâm Dải Gaza vào hôm 9-10. Ảnh: AP.

Trong khi đó, một người phát ngôn của chính phủ Israel xác nhận thỏa thuận đã được ký và lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ sau cuộc họp nội các. Sau khoảng thời gian 24 giờ đó, các con tin bị giam giữ tại Gaza sẽ được trả tự do trong vòng 72 tiếng, theo người phát ngôn.

Trước đó, một nguồn thạo tin nói rằng binh sĩ Israel sẽ bắt đầu rút lui trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm thỏa thuận được ký.

Một quan chức Israel tiết lộ toàn bộ 20 con tin nước này được cho là còn sống tại Dải Gaza sẽ được phóng thích.

Cũng theo người phát ngôn của Israel, trong số tù nhân được trao trả lần này sẽ không bao gồm Marwan Barghouti, một trong những người Palestine nổi danh nhất đang bị Israel giam giữ.

Theo AP, Barghouti nằm trong hàng ngũ lãnh đạo của Fatah, đối thủ chính trị lớn của Hamas. Người này bị bắt vào năm 2002, sau đó bị tòa Israel phạt tù chung thân vì vụ tấn công chết người xảy ra trong cuộc "nổi dậy" năm 2000 của người Palestine.

Hamas từng nhiều lần yêu cầu Israel trả tự do cho Barghouti, coi đó làm điều kiện ngừng bắn tại Gaza nhưng đều bị từ chối.