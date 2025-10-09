HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Donald Trump: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Hamas đã nhất trí về giai đoạn một của kế hoạch hòa bình Gaza nhằm tạm dừng giao tranh và thả con tin.

Thông tin này sau đó đã được các quan chức Israel, Hamas, cùng với quốc gia trung gian Qatar xác nhận. 

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social ngày 8-10, Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Điều này có nghĩa là toàn bộ con tin sẽ sớm được thả, Israel sẽ rút quân về ranh giới đã được thống nhất. Đây là những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững chắc, bền lâu và vĩnh cửu".

Ông Donald Trump gọi đây là "một ngày tuyệt vời cho thế giới Ả Rập và Hồi giáo, Israel, tất cả các quốc gia lân cận và Mỹ". Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn đến các nước trung gian gồm Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia vào các cuộc đàm phán. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas đã diễn ra tại Sharm el-Sheikh - Ai Cập.

Từ Nhà Trắng, ông Donald Trump nói: "Cuộc đàm phán cuối cùng, như mọi người biết, là với Hamas. Và có vẻ như mọi việc đang diễn ra tốt đẹp".

Tổng thống Mỹ cũng bóng gió về khả năng ông sẽ tới Trung Đông vào cuối tuần để giám sát thỏa thuận. "Có thể khởi hành vào tối 11-10 hoặc sáng sớm 12-10. Khả năng rất cao là các cuộc đàm phán đang tiến triển rất tốt" – tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Donald Trump: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 8-10. Ảnh: Politico

Tờ Politico tiết lộ thông báo về thỏa thuận sắp được công bố dựa trên bức ảnh do phóng viên hãng tin AP chụp được tại Nhà Trắng. Bức ảnh đã chụp lại mẩu giấy ghi chú của Ngoại trưởng Marco Rubio gửi Tổng thống Donald Trump, trong đó có đoạn: "Rất gần rồi. Chúng ta cần ngài duyệt một bài đăng trên Truth Social sớm để ngài có thể công bố thỏa thuận đầu tiên".

Tổng thống Donald Trump: Israel - Hamas đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Marco Rubio viết một ghi chú và đưa cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp về phong trào ở Nhà Trắng ngày 8-10 năm 2025. Ảnh: AP

Theo thông báo ban đầu, thỏa thuận ngừng bắn này sẽ mở đường cho việc trả tự do cho 20 con tin trong tay Hamas và cung cấp cứu trợ cho gần 2 triệu người Palestine ở dải Gaza. Phía Hamas cũng đang giữ thi thể của 28 con tin.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ triệu tập chính phủ để phê duyệt thỏa thuận, bày tỏ quyết tâm "đưa tất cả họ về nhà".

Tờ The Hill cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas được công bố sau khi hai bên đồng ý đàm phán vào tuần trước. Các quan chức cấp cao đã đến Ai Cập vào ngày 8-10 để hoàn tất các chi tiết.

Mặc dù các chi tiết cụ thể của giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận chưa được công bố đầy đủ, nhưng dự kiến sẽ bao gồm ngừng bắn và chấm dứt giao tranh, Hamas thả con tin, Israel thả tù nhân Palestine, tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Thỏa thuận được công bố khi cuộc xung đột Israel-Hamas bước sang năm thứ ba, bắt đầu bằng cuộc tấn công đẫm máu của Hamas vào Israel ngày 7-10-2023, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin. Chiến dịch quân sự đáp trả của Israel đã khiến hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng (theo cơ quan y tế Gaza) và tàn phá dải Gaza.

