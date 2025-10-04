HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Mỹ yêu cầu "nóng" với Israel sau tuyên bố của Hamas

Anh Thư

(NLĐO) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã chuẩn bị thực hiện "giai đoạn đầu tiên" trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã "yêu cầu Israel ngừng ném bom ngay lập tức" Dải Gaza sau khi Hamas chấp nhận một phần kế hoạch hòa bình của ông.

"Tôi tin rằng họ đã sẵn sàng cho một hòa bình lâu dài. Israel phải ngay lập tức ngừng ném bom Gaza, để chúng ta có thể đưa các con tin ra ngoài an toàn và nhanh chóng! Hiện tại, làm như vậy là quá nguy hiểm. Chúng tôi đang thảo luận về các chi tiết cần được làm rõ" - ông Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 3-10.

Ngay sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã chuẩn bị thực hiện "giai đoạn đầu tiên" trong kế hoạch của ông Donald Trump, mà theo AP là dường như ám chỉ việc con tin được thả.

Tổng thống Mỹ ra lệnh "nóng" cho Israel sau tuyên bố của Hamas - Ảnh 1.

Khói lửa bốc lên từ một vụ tấn công của Israel vào TP Gaza - Dải Gaza, ngày 28-9 - Ảnh: AP

Tuy nhiên, văn phòng của ông Netanyahu cũng nói rằng Israel cam kết chấm dứt chiến tranh dựa trên các nguyên tắc mà họ đã đặt ra trước đó. Bản tuyên bố này cũng khẳng định Israel sẽ hợp tác toàn diện với tổng thống Mỹ.

Trong một bài phát biểu qua video vào tối cùng ngày, ông Donald Trump cho biết: "Đây là một ngày trọng đại. Chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào".

Ông Donald Trump bày tỏ mong muốn rằng các con tin, bao gồm những người đã thiệt mạng, được trả về với gia đình; đồng thời cảm ơn Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Jordan và "rất nhiều nước khác", khẳng định "chúng ta đang rất gần với việc đạt được" hòa bình ở Trung Đông.

Các quốc gia được nhắc đến là những nhà trung gian đã tham gia thúc đẩy đàm phán giữa Israel và Hamas thời gian qua.

Trước đó, vào cùng ngày, Hamas đã tuyên bố chấp nhận một số yếu tố trong kế hoạch hòa bình của tổng thống Mỹ.

Theo đó, lực lượng này sẵn sàng thả con tin theo "công thức" của kế hoạch mà ông Donald Trump đề ra. Họ cũng tái khẳng định sự cởi mở từ lâu của mình trong việc chuyển giao quyền lực cho một chính quyền Palestine độc lập về chính trị.

Tuy nhiên, tuyên bố cũng cho biết các khía cạnh của đề xuất liên quan đến tương lai của Dải Gaza và quyền của người Palestine nên được quyết định dựa trên "lập trường nhất trí của người Palestine" đạt được với các phe phái khác và dựa trên luật pháp quốc tế.

Tuyên bố này cũng không đề cập việc Hamas giải giáp - một yêu cầu quan trọng của Israel được đưa vào kế hoạch hòa bình của ông Donald Trump.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 27-9: Israel e ngại động thái của Thổ Nhĩ Kỳ

Điểm nóng xung đột ngày 27-9: Israel e ngại động thái của Thổ Nhĩ Kỳ

(NLĐO) - Việc ông Donald Trump xúc tiến thỏa thuận liên quan đến tiêm kích tàng hình F-35 với Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ xáo trộn cán cân quyền lực ở Trung Đông.

Hàng loạt quốc gia công nhận nhà nước Palestine, thủ tướng Israel nổi giận

(NLĐO) - Anh, Canada và Úc đã chính thức tuyên bố công nhận nhà nước Palestine vào hôm 21-9, theo sau là một loạt quốc gia khác.

Kế hoạch hòa bình mới cho Dải Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29-9 cho biết đã nhất trí về một kế hoạch gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza

Donald Trump Israel Dải Gaza Hamas kế hoạch hòa bình
